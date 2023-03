Hannover (ots) -Mehr Wertschätzung für die Arbeit der Sicherheitsverantwortlichen in Unternehmen: Unter diesem Motto verleiht am 15. März um 17 Uhr Ron Kneffel, Vorstandsvorsitzender der CISO Alliance e. V. (https://www.ciso-alliance.de/), den Award für den Chief Information Security Manager (CISO) des Jahres. Die Auszeichnung ist ein Programmpunkt auf der Security-Fachmesse secIT (https://secit-heise.de/), die vom 14. bis 16. März im HCC in Hannover stattfindet.Wenn ein Unternehmen einen Cyberangriff abwehren muss, ist der Chief Information Security Officer gefordert. Er trägt die Verantwortung für die Daten- und Informationssicherheit in Unternehmen und muss die To Dos aus dem Eff-Eff kennen, wenn Angreifer sich im Firmen-Netzwerk breit machen."Obwohl die Rolle der Chief Information Security Officer bzw. der Sicherheitsbeauftragten angesichts der wachsenden Bedrohungslage deutlich an Bedeutung gewinnt, erleben die Verantwortlichen bislang nur eine zurückhaltende öffentliche Wertschätzung. Aus diesem Grund haben wir von der CISO Alliance e. V. den CISO Award ins Leben gerufen und vergeben ihn jährlich", erläutert Ron Kneffel. "Die Etablierung dieser soll einerseits dazu beitragen, dass die CISOs eine höhere Anerkennung bekommen, gleichzeitig verstehen wir den Award aber auch als Plattform für eine Innovationsdiskussion."Teilnehmen konnten alle CISOs bzw. Sicherheitsbeauftragte oder andere Funktionsträger mit Verantwortlichkeiten für die IT-Sicherheit mit bis zu drei inhaltlich unterschiedlichen Projektkonzepten.Die Jury aus Experten von Unternehmen, Organisationen und Verbänden bewertete die eingereichten Projekte nach den Punkten Lösungskreativität, Zukunftsorientierung, Nutzeneffekte, Machbarkeit und Transferqualität/Übertragbarkeit. Prämiert werden die zehn besten CISO-Projekte aus den Bereichen: • Kritis (Umsetzung der neuen Anforderungen aus dem IT-SiG 2.0) • Human Firewall (besondere Awareness Programme) und • Informationssicherheit zur Chefsache erklärt - Zeitenwende in der InformationssicherheitDie Plätze 1 bis 3 erhalten den CISO-Award.Auf der secIT by Heise gibt es geballtes Wissen in Sachen Cybersicherheit - nicht nur für CISOs. Die Veranstaltung richtet sich auch an Admins, Datenschutzbeauftragte und CEOs, schließlich sollte IT-Security auch Chefsache sein. In Vorträgen erklären Experten anhand von Praxis, was man aus bekannten Cybervorfällen lernen kann und etwa wie man Azure Active Directory und Microsoft 365 absichert. Darüber hinaus steht die Sicherheit von Windows 11 mit Bordmitteln im Fokus.Zusätzlich zum Vortragsprogramm präsentieren mehr als 70 Unternehmen ihre Expertise, Services und Tools in der Ausstellung. Besucher können sich mit den Unternehmen, aber auch untereinander vernetzen. Ergänzt wird das inhaltliche Programm um Workshops am 14. März.Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Website: https://secit-heise.de/ (https://secit-heise.de/)Das Tagesticket gibt es für 89 Euro, das 2-Tagesticket kostet 129 Euro.Journalisten und Journalistinnen, die über die Veranstaltung berichten wollen, können sich in der Pressestelle vonHeise Medien akkreditieren. Gern vermitteln wir auch Interviews mit den anwesenden Experten und Redakteuren.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9679/5454707