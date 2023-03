DJ Produktion von Wärmepumpen um fast 50 Prozent gesteigert

WIESBADEN (Dow Jones)--Die hohe Nachfrage nach Wärmepumpen als Alternative zu Öl- oder Gasheizungen schlägt sich auch in der Produktion von Wärmepumpen in Deutschland nieder. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden in Deutschland in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 knapp 243.200 Wärmepumpen produziert. Das entsprach einer Steigerung von 48,9 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres.

Gegenüber 2017 hat sich die Zahl der produzierten Wärmepumpen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 mit einem Zuwachs von 132,9 Prozent sogar mehr als verdoppelt.

Auch der Außenhandel mit Wärmepumpen gewinnt an Bedeutung. Im Jahr 2022 wurden Wärmepumpen im Wert von knapp 738,3 Millionen Euro nach Deutschland importiert. Das entspricht einer wertmäßigen Steigerung von 26,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu 2017 hat sich der Wert mehr als vervierfacht (315,3 Prozent). Die wichtigsten Herkunftsstaaten von Wärmepumpen im Jahr 2022 waren Schweden mit einem Anteil von 13,1 Prozent am Import, gefolgt von Polen (12,8 Prozent) und Frankreich (12,3 Prozent).

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch beim Export von Wärmepumpen. So wurden im Jahr 2022 Wärmepumpen im Wert von knapp 769,4 Millionen Euro aus Deutschland ausgeführt - das waren 35,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den vergangen fünf Jahren hat sich der Warenwert der exportierten Wärmepumpen mehr als verdreifacht (211,2 Prozent). Der wichtigste Abnehmer von Wärmepumpen aus Deutschland war im Jahr 2022 die Schweiz (16,9 Prozent), gefolgt von Österreich (12,0 Prozent) und Polen (11,3 Prozent).

Wärmepumpen als Heizoption werden in Neubauten zunehmend beliebter. Im Jahr 2021 wurden sie in gut der Hälfte (50,6 Prozent) der neuen Wohngebäude als primäre Heizenergiequelle eingesetzt. Im Jahr 2016 hatte der Anteil noch bei 31,8 Prozent gelegen.

