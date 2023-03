Der "UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028" ermöglicht es Anlegern, breit gestreut in ein Euro-Rentenportfolio mit fester Laufzeit zu investieren Union Investment bietet ab sofort den Rentenlaufzeitfonds "UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028" an, mit dem Anleger von den Chancen weltweiter Unternehmensanleihen profitieren können. Die Zeichnungsfrist dauert vom 27. Februar bis 29. März 2023. Die Auflegung findet am 30. März 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...