NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Software AG von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel auf 24,50 Euro belassen. Seine Analyse der Abonnement-Umstellungen zeige, dass der Softwarehersteller mittlerweile deren größte negative Auswirkungen hinter sich habe, schrieb Analyst Alastair Nolan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit sei nun geringer geworden, ebenso wie die Risiken für die Finanzkennziffern./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

