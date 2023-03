Die starken Zahlen sowie der gute Ausblick der Deutschen Lufthansa kommen bei den Anlegern gut an. Die Lufthansa erzielt nach zwei Verlustjahren in der Corona-Krise im Jahr 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn. Im laufenden Jahr will Vorstandschef Carsten Spohr den bereinigten operativen Gewinn "deutlich" nach oben treiben. Zudem bestätigte der Konzern die Ziele für 2024. Konkret: Die Lufthansa erwartet für das Geschäftsjahr 2023 weiteren Fortschritt hin zur Erreichung der für das ...

