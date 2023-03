Berlin (ots) -Die inhabergeführte Full-Service-Media-Agentur ZANATTA hat es erneut unter die wachstumsstärksten Unternehmen Europas geschafft. In der siebten Ausgabe des von der Financial Times und Statista erstellten Rankings, schaffte es ZANATTA bereits zum dritten Mal auf die Bestenliste. Ausschlaggebend für den Erfolg der Berliner waren die starken Umsatzzahlen zwischen 2018 und 2021.Um im FT 1000 Ranking geführt werden zu können, müssen Unternehmen eine Reihe von Anforderungen erfüllen. So musste etwa das Wachstum in den vergangenen Jahren organisch erfolgt sein und nicht etwa durch die Akquisition eines anderen Unternehmens.ZANATTA gehört zu den 217 deutschen Unternehmen, die es dieses Jahr auf die Liste der Financial Times geschafft haben. Die Media-Agentur zählt zu den 55 europäischen Firmen der Kategorie Advertising und Marketing, die diesen Erfolg feiern dürfen."Wir sind unfassbar dankbar, erneut zu den FT Top1000 Europe zu gehören", sagt Marcus Zanatta, Gründer und Geschäftsführer der Media-Agentur. "Dass wir diesen Erfolg mit einer vergleichsweise kleinen Belegschaft von 20 Mitarbeitenden erzielen konnten, macht uns stolz und zeigt unsere Professionalität. Diese Auszeichnung hätten wir ohne das Vertrauen, das uns unserer Kunden tagtäglich entgegenbringen, nicht erringen können. Sie ist auch ein Beleg für die Leistung unseres gesamten Teams."Das vollständige Ranking und der begleitende Report sind am 1. März in der Financial Times und auf der Website ft.com erschienen.Die ZANATTA media group GmbH & Co. KG ist eine inhabergeführte und unabhängige Full-Service-Media-Agentur mit Standorten in Berlin und Leipzig. Seit 2008 bietet die von Marcus Zanatta gegründete Agentur Mediaberatung, Mediaplanung, Mediaeinkauf, Programmatic Advertising, Social Media sowie Performance Marketing rund um die Bereiche Produkt-, Image-, Arbeitergeber- & Personalmarketing an.Kontakt:ZANATTA media group GmbH & Co.KGLeibnizstraße 3310625 Berlinwww.zanatta.dehello@zanatta.dePressekontakt:schoesslers - we love communicationsJan SchulzPublic RelationsE-Mail: zanatta@schoesslers.comOriginal-Content von: ZANATTA media group GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156933/5454734