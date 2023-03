Mit der Markteinführung der weltweit ersten, von der GSMA (Global Association for the Mobile Communications Industry) sicherheitszertifizierten iSIM von Thales und Qualcomm wird ein platzsparender Ansatz für flexible aus der Ferne aktualisierbare mobile Konnektivität für Smartphones ermöglicht

Der integrierte SIM-Formfaktor ist für Gerätehersteller, die auf die Entwicklung kompakter und kosteneffizienter Smartphones sowie anderer vernetzter Geräte wie Tablets und Wearables setzen, äußerst attraktiv

Die weltweiten iSIM-Auslieferungen werden laut Prognosen weltweit 300 Millionen iSIMs1 bis 2027 betragen und sollen das SIM- und eSIM-Marktangebot ergänzen

Die führenden Brancheninnovatoren Thales und Qualcomm Technologies, Inc. melden die Zertifizierung der weltweit ersten kommerziell einsetzbaren iSIM (Integrated SIM) auf der mobilen Plattform Snapdragon 8 Gen 2, die die Funktionalität einer SIM im Hauptprozessor eines Smartphones ermöglicht. Mit einer derartigen Sicherheitszertifizierung2 der GSMA wird bestätigt, dass die iSIM dieselben hohen Standards mit Blick auf Cybersecurity und flexible Konnektivität "zu jeder Zeit, an jedem Ort" bietet, wie die Embedded SIMs (eSIMs) der neuesten Generation.

Thales launches world's first GSMA certified iSIM (Integrated SIM) with Qualcomm's latest Snapdragon Mobile Platform (Photo: Thales)

Die neue iSIM bietet Geräteherstellern nun weitere Möglichkeiten, Platz zu sparen, die Herstellungs- und Lieferkettenkosten zu senken und gleichzeitig ein erstklassiges Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

Die neue iSIM entspricht ebenso wie die eSIM von Thales vollständig dem GSMA-Standard für die Remote-SIM-Bereitstellung; das bedeutet, dass die Nutzer über jede Standardplattform aus der Ferne verwaltet werden.

Der neue iSIM-Formfaktor ergänzt die bestehenden Designs für SIM und eSIM; Untersuchungen von Kaleido Intelligence zufolge wird der Marktanteil bis 2027 auf 300 Millionen steigen, was 19 aller eSIM-Auslieferungen entspricht.

Guillaume Lafaix, Vice President, Embedded Products des Bereichs Mobile and Connectivity Solutions von Thales, sagte: "Die weltweit erste Sicherheitszertifizierung einer iSIM durch die GSMA ist das Ergebnis mehrjähriger intensiver Entwicklungsarbeit von Qualcomm Technologies und Thales. Neben der immer beliebter werdenden eSIM verschafft die 5G-iSIM von Thales Geräteherstellern und Mobilfunkbetreibern noch mehr Spielraum, um ihren Kunden auf unkomplizierte Weise Over-the-Air-Konnektivität und spannendere und besser zugängliche Produktdesigns anzubieten."

"Wir nehmen mit Freude wahr, dass unsere Investitionen in eine hohe Prozessorhardware-Sicherheit in Zusammenarbeit mit Thales die von der GSMA geforderten Sicherheits- und Funktionsstandards für den UICC-Anwendungsfall der Remote-Bereitstellung erreicht haben. Unserer Ansicht nach kann ein in den Host-Prozessor integriertes manipulationsgeschütztes Element auf effiziente Weise innovative Anwendungsfälle in vielen Märkten und Produktsegmenten ermöglichen", so Ziad Asghar, Senior Vice President of Product Management, Qualcomm Technologies, Inc.

Alex Sinclair, Chief Technology Officer der GSMA, ergänzte: "Die GSMA setzt auf die Förderung einer Kultur im gesamten mobilen Ökosystem, bei der die Sicherheit an erster Stelle steht, um sicherzustellen, dass jedermann die Vorteile der mobilen Konnektivität sicher nutzen kann. Das Schema der eUICC Security Assurance der GSMA sorgt dafür, dass sowohl integrierte als auch separate eSIM-Produkte das höchstmögliche Maß an resilienter Sicherheit aufweisen. Darüber hinaus freuen wir uns, dass unsere Verfahren den Herstellern eine schnellere Markteinführung ermöglichen und dafür sorgen, dass neue Produktarten wie die integrierte SIM entstehen können. Die iSIM erhöht die Chance, die Möglichkeiten des Mobilfunks auszudehnen und bedient überdies einen breiteren und vielfältigeren Markt."

Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema iSIM.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein globaler Marktführer im Hochtechnologiesektor. Das Unternehmen investiert in digitale und "Deep Tech"-Innovationen, wie Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing, um eine Zukunft zu ermöglichen, der wir alle vertrauen können eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung unserer Gesellschaft.

Das Unternehmen bedient einen Kundenstamm aus Unternehmen, Organisationen und Regierungen und stellt Lösungen, Dienstleistungen und Produkte für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Verkehr, digitale Identität und Sicherheit bereit, die seine Kunden bei der Erfüllung kritischer Missionen unterstützen und den Menschen in den Mittelpunkt von Entscheidungsprozessen stellen.

Thales beschäftigt 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2021 erzielte die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

Über Qualcomm

Qualcomm schafft die Voraussetzungen für eine Welt, in der jede, jeder und alles intelligent vernetzt sein kann. Unsere einheitliche Technologie-Roadmap ermöglicht es uns, die Technologien, die die mobile Revolution eingeleitet haben, effizient zu skalieren einschließlich fortschrittlicher Konnektivität, leistungsstarker, stromsparender Rechenleistung, geräteinterner Intelligenz und mehr für die nächste Generation vernetzter intelligenter Geräte in allen Branchen. Die Innovationen von Qualcomm und unsere Snapdragon-Plattformfamilie tragen dazu bei, Cloud-Edge-Konvergenz zu ermöglichen, Branchen zu transformieren, die digitale Wirtschaft zu beschleunigen und die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, zum Wohle der Allgemeinheit zu revolutionieren.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzierungsgeschäft, QTL, und den größten Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen sowie im Wesentlichen alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres Halbleitergeschäfts QCT. Snapdragon und Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

