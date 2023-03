DJ PTA-News: QMD International Holdings Company Ltd.: He Yan und Dr. Zhou Yaxi werden neue Mitglieder im Board of Directors von QMD International

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hong Kong, SAR, VR China, 03. März 2023 (pta/03.03.2023/10:00) - QMD International Holdings Company Limited (JT9; ISIN: VGG3223A1057) gibt bekannt, dass die Herren He Yan und Dr. Zhou Yaxi mit sofortiger Wirkung als Non-Executive Directors zu Mitgliedern im Board of Directors ernannt wurden.

He Yan hat einen Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen von der Henan-Universität, China, sowie einen Master-Abschluss in Innenarchitektur und Architektur von der Technischen Universität Kaiserslautern. Er wohnt derzeit in der Nähe von Frankfurt am Main. Seit 2013 investiert He Yan in Kryptowährungen. Im Jahr 2021 wurde er Hauptinvestor und Anteilseigner eines 50-Megawatt Rechenzentrums in Laos, das für das Mining von Digitalwährungen genutzt wird.

Dr. Zhou Yaxi hat einen Abschluss der Universität des Saarlandes, wo er im Bereich Biomaterialien promoviert hat. Er verfügt über reichhaltige Erfahrungen in Unternehmensführung, internationalem Handel sowie bei Finanzierungen und Transaktionen.

Gleichzeitig hat Patrick P. L. Chan, Chairman und Chief Executive Officer von QMD, den Rücktritt von Herrn Quan Hu und Jin Xin angenommen, die mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors ausscheiden. Er dankt ihnen für ihre im Unternehmen geleisteten Beiträge. "Durch die Aufnahme neuer Mitglieder in das Board von QMD sind wir gut aufgestellt, unser neu ausgerichtetes Geschäftsmodell zu verfolgen, mit dem wir uns in Richtung Investitionen in Kryptowährungen und der ihnen zugrunde liegenden Technologien orientieren", erklärte Patrick P. L. Chan.

Kontakt:

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz

Tel: +49 611 580 2929 0

Schwarz@schwarzfinancial.com

Aussender: QMD International Holdings Company Ltd. Adresse: Nerine Chambers, P.O. Box 905, VG 1110 Road Town Tortola Land: Britische Jungferninseln Ansprechpartner: Patrick Chan E-Mail: info@qmd-international.com Website: qmd-international.com

ISIN(s): VGG3223A1057 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

