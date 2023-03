AIR FP - Airbus macht absatzschwache A350 Stretch zum ÜberraschungserfolgCLN SW - SIX-Börsenaufsicht stellt Sanktionsantrag gegen ClariantINGA NA - ING NOMINIERT KARL GUHA ZUM AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN SFSNSW - Cash: SFS steigert Gewinn und erhöht die Dividende LHA - Lufthansa sieht deutliche Erholung bei Auslastung und GewinnSAX - Ströer verdient 2022 mehr als erwartetGLJ - Grenke sieht 2023 Nettogewinn €80 bis €90 Mio CBK - Die Commerzbank kämpft offenbar mit Schwierigkeiten in ihren erst im November eingerichteten zwölf Beratungscentern. Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche haben Kunden deshalb jüngst bis zu 45 Minuten in Warteschleifen ausharren müssen, bis sie mit einem Banker telefonieren konnten. E-Mails an die Commerzbank sollen mitunter tagelang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...