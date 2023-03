Vaduz (ots) -Für den Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2022" wurden fristgerecht 27 Bücher eingereicht. Im Zentrum der Jurierung stand dabei nicht der Inhalt der Publikation, sondern das vorbildlich gestaltete Buch. Die Fachjury überzeugte am Ende ein Buch. Dieses erhält die Auszeichnung zum "Schönsten Buch Liechtensteins 2022". Zudem werden zwei Publikationen mit einer "Lobenden Anerkennung" ausgezeichnet.Am Mittwoch, 22. März 2023 um 18 Uhr überreicht Regierungsrat Manuel Frick im Rahmen einer Präsentation die Urkunden für die "Schönsten Bücher aus Liechtenstein 2022" an die Preisträger. Je eine Urkunde erhalten Verlag, Gestaltende, Druckerei und Buchbinderei.Zu diesem feierlichen Anlass im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude sind alle interessierten Buchfreunde herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung per E-Mail an info@aku.llv.li bis spätestens Freitag, 10. März 2023 gebeten.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturAmt für Kulturinfo.aku@llv.liT +423 236 63 40Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100903803