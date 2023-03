München (ots) -Am Telefon ist nur Rauschen zu hören und im Restaurant verschwimmen die Stimmen der Freunde mit der Menge - Zeit, sich mit dem eigenen Hörvermögen auseinanderzusetzen! Der Welttag des Hörens am 3. März bietet die perfekte Gelegenheit, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Dank des funktionalen Hörschmucks von Eora sehen die Träger:innen dabei auch noch super aus und spiegeln ihre Individualität wieder.Altersbedingter Hörverlust kann bereits ab 30 Jahren beginnen. Unterstützung in Form eines Hörgerätes nehmen allerdings die wenigstens Betroffenen an, obwohl Träger:innen eines Hörgerätes laut aktuellen Studien mehrheitlich sagen, dass diese ihnen im Alltag helfen. Bei steigender Kopfhörernutzung und immer höherer Lärmbelastung wird es noch wichtiger, das Gehör regelmäßig überprüfen zu lassen, um dem Hörverlust frühzeitig entgegenzuwirken.Mit dem funktionalen Hörschmuck von Eora ist es kinderleicht und optisch ansprechend, besser zu hören. Das kompakte Technikmodul verbirgt sich in den Ohrsteckern und wird von zertifizierten Akustiker:innen individuell auf die Träger:innen angepasst. Die Technik wird einfach in die eleganten Wechselschmuckstücke eingelegt und auch das Hörerkabel zum Ohr ist beinahe unsichtbar. Mit den drei Design-Linien Jazz, Free Jazz und Beat der Kollektion Universe haben die Träger:innen jede Menge Auswahl bei den eleganten Ohrsteckern, auch da diese in Silber, Gold und Roségold sowie in Hochglanz und matt erhältlich sind. Somit vereint Hörschmuck von Eora die Sicherheit, alles zu Hören mit den Vorteilen von passenden Schmuckstücken für jede Situation - vom Alltagsschmuck bis zum High-Society-Event.Die Kosten für die innenliegende Eora Technologie werden von der GKV und PKV unterstützt, der Preis für die Wechselschmuckstücke ohne Technik-Modul startet bei 299 Euro (UVP) pro Paar.Pressekontakt:SWORDFISH PRAriane Poschner / Renate HarrerHabsburgerplatz 280801 MünchenTel: +49 (0) 89 961 60 84 - 21E-Mail: Eora@swordfish-pr.deOriginal-Content von: Eora, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168862/5454788