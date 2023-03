Mainz (ots) -ZDFneo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 13/23Sonntag, 26.03.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:6.45 Terra XDeutschland bei NachtStadt7.30 Terra XDeutschland bei NachtLand8.15 Terra XDer Rhein1. Von Vulkanen und Riesenflößen9.00 Terra XDer Rhein2. Von Malaria und Tausendflut9.40 Terra XMythos NordseeWilde Küsten, Götter und segelnde Drachen10.25 Terra XMythos NordseeGoldene Zeiten, Piraten und der Blanke Hans11.10 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieGeheimnisvolle Botschaften11.55 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte Bauten12.40 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorene Welten13.25 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte Amazonen14.10 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das Mittelalter14.55 Terra XEine kurze Geschichte über ...Die Hexenverfolgung15.40 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das alte Ägypten16.25 Terra XTutanchamunDer Junge hinter der Goldmaske17.05 Astrid Lindgren:Pippi LangstrumpfPippi Inger NilssonTommy Pär SundbergAnnika Maria PerssonFrl. Prusselius Margot Trooger1. Landstreicher Hans Clarin2. Landstreicher Paul EsserPippis Vater Beppe WolgersPolizist Kling Ulf G. JohnssonPolizist Klang Göthe Greffbound andereRegie: Olle HellbomSchweden/BRD 196818.40 Astrid Lindgren:Michel in der SuppenschüsselMichel Jan OhlssonIda Lena WisborgVater Anton Allan EdwallMutter Alma Emy StormAlfred Björn GustafsonLina Maud HanssonKrösa-Maja Carsta LöckFrau Petrell Hannelore Schrothund andereRegie: Olle HellbomSchweden 1971(Die Sendungen "Terra Xpress", "Die glorreichen 10", "An Tagen wie diesen", "Sketch History" sowie die beiden Folgen "Like a Loser" um 19.30 Uhr und 19.50 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 14/23Sonntag, 02.04.Bitte Titel- und Zeitkorrekturen sowie Programmänderung beachten:21.40 ZDF Magazin Royale(ZDF 31.3.2023)Deutschland 202322.15 MAITHINK X - Die ShowDer gefährliche NaturtrendMit Dr. Mai Thi Nguyen-KimDeutschland 202322.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 31.3.2023)23.20 Studio SchmittLate-Night-Show(vom 30.3.2023)23.50 MAITHINK X - Die ShowDer gefährliche NaturtrendMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(von 22.15 Uhr)0.20 neoriginalLike a LoserDas ist mein Ernst!0.45 neoriginalLike a LoserBierernst1.10 Tod in Sevilla(La ignorancia de la sangre)2.40 neoriginalGreyzone - No Way OutDie Vereinbarung(vom 13.9.2018)3.25 neoriginalGreyzone - No Way OutDie erste Mission(vom 13.9.2018)4.05 MAITHINK X - Die ShowDer gefährliche NaturtrendMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (von 22.15 Uhr)Deutschland 2023(Weiterer Ablauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 03.04.Bitte Titel- und Zeitkorrekturen sowie Programmänderung beachten:23.45 ZDF Magazin Royale(vom 2.4.2023)Deutschland 20230.15 Studio SchmittLate-Night-Show(vom 30.3.2023)0.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 2.4.2023)1.25 neoriginalLike a LoserDas ist mein Ernst!1.45 neoriginalLike a LoserBierernst2.10 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensUSA - Wer beherrscht Amerika?2.55 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensAntarktis - Expedition in die Zukunft3.40 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensExtreme Welten: Das unsichtbare Netzwerk4.25 Terra XpressAusgetrocknet - Wenn Seen verschwinden(ZDF 10.10.2021)(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.)Woche 15/23Donnerstag, 13.04.Bitte Titel- und Zeitkorrekturen sowie Programmänderung beachten:22.45 ZDF Magazin Royale(vom 2.4.2023)23.15 Game Two #286Videospielmagazin23.45 Studio SchmittLate-Night-Show (von 22.15 Uhr)..................................5.50 Monk-6.30 Mr. Monk arbeitet im Supermarkt(von 20.15 Uhr)(Die Sendung "NEO MAGAZIN ROYALE Classics (17)" entfällt.)Freitag, 14.04.Bitte Programmänderung beachten:6.30 MonkMr. Monk spielt mit(vom 27.11.2016)(Die Sendung "ZDF Magazin Royale" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5454831