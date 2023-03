DJ Bundesrat billigt straffere Gerichtsverfahren für Infrastrukturausbau

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat eine Beschleunigung bedeutsamer Infrastrukturvorhaben durch die Straffung von Gerichtsverfahren gebilligt. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenarsitzung in Berlin darauf, zu dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz soll laut Bundesrat verwaltungsgerichtliche Verfahren zeitlich straffen. Ziel sei, die Verfahrensdauer für Vorhaben mit einer hohen wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Bedeutung weiter zu reduzieren, ohne hierbei die Effektivität des Rechtsschutzes zu beeinträchtigen.

Die Änderungen betreffen laut den Angaben insbesondere die Verwaltungsgerichtsordnung. Für die zu beschleunigenden Verfahren soll das Gericht demnach Erklärungen und Beweismittel, die nach Fristablauf vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlung entscheiden müssen, wenn die Verspätung nicht genügend entschuldigt ist. Außerdem sollen bei solchen Verfahren Oberverwaltungsgerichte künftig die Entscheidung an einen Einzelrichter übertragen können, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und keine grundsätzliche Bedeutung hat.

Das Gesetz passt laut den Angaben auch die Regelung zum Eilrechtsschutz in den zu beschleunigenden Verfahren an. Das Gericht soll danach Mängel an einem angegriffenen Verwaltungsakt außer Acht lassen können, wenn offensichtlich ist, dass diese in absehbarer Zeit behoben sein werden.

