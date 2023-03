Was muss ein Data-Scientist heute können? Freelancermap hat untersucht, welche Fähigkeiten die IT-Experten mitbringen und was Firmen in Projektausschreibungen fordern. Der Beruf des Data-Scientists gilt als besonders zukunftsträchtig - das machen Erhebungen regelmäßig deutlich: Laut dem IT-Branchenverband Bitkom hätten sieben Prozent der Unternehmen zwischen 2021 und 2022 nach diesen Expertinnen und Experten gesucht, Tendenz steigend. Denn überall dort, wo große Datenmengen generiert werden, haben Firmen ein Interesse daran, aus diesen Daten zu lernen und Analyseprozesse zu optimieren. Sie kommen ins Spiel, wenn es darum geht, Big Data in aussagekräftige Analysen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...