Nasdaq Copenhagen A/S: Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest - transfer of sub-funds to Investerings-foreningen Lån & Spar Invest

Below sub-funds will be transferred from Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest to Investerings-foreningen Lån & Spar Invest as per 10 March 2023. Following this, Kapitalforeningen Lån & SparMix Invest will no longer have sub-funds admitted to trading on Nasdaq Copenhagen. ISIN: DK0010301241 ----------------------------------------------------- Name: Lån & Spar Invest Balance 20 ----------------------------------------------------- Short name: LSKB20 ----------------------------------------------------- New short name: LSIB20 ----------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 22611 ----------------------------------------------------- ISIN: DK0060448405 ----------------------------------------------------- Name: Lån & Spar Invest Balance 40 ----------------------------------------------------- Short name: LSKB40 ----------------------------------------------------- New short name: LSIB40 ----------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 90732 ----------------------------------------------------- ISIN: DK0016102361 ----------------------------------------------------- Name: Lån & Spar Invest Balance 60 ----------------------------------------------------- Short name: LSKB60 ----------------------------------------------------- New short name: LSIB60 ----------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 36371 ----------------------------------------------------- ISIN: DK0010301167 ----------------------------------------------------- Name: Lån & Spar Invest Balance 80 ----------------------------------------------------- Short name: LSKB80 ----------------------------------------------------- New short name: LSIB80 ----------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 22612 ----------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66