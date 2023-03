Hamburg (ots) -Thomas Klitzke ist Steuerberater und führt seit sieben Jahren seine eigene Kanzlei. Der Experte für Steuerrecht hat sich dabei auf die Beratung wachsender Unternehmen im Dienstleistungssektor spezialisiert. Die Steuerkanzlei von Thomas Klitzke verzeichnet seit Beginn ein stetiges Wachstum und bietet neuen Mitarbeitern immer gern die Chance, in einem modernen Arbeitsumfeld am gemeinsamen Erfolg teilzuhaben.Viele Steuerberater oder Steuerfachangestellte werden es kennen: In der Kanzlei herrschen starre Arbeitszeiten, das Arbeitsumfeld gestaltet sich eher trist und die Chemie unter den Kollegen stimmt auch nicht wirklich. Zu allem Überfluss werden viele Kanzleien leider von einem Chef geleitet, der die Arbeit und Extraleistungen seiner Mitarbeiter einfach nicht wertschätzt. Ebenso erging es Thomas Klitzke jahrelang, als er als Steuerberater in einer Kanzlei angestellt war. Bei der Entscheidung zur Gründung einer eigenen Steuerkanzlei war daher einer seiner Grundgedanken, es besser zu machen. "Wir wollen unsere Mandanten nicht nur steuerlich gut aufstellen, sondern im Gegensatz zu vielen anderen Kanzleien auch proaktiv beraten", sagt Steuerberater Klitzke. "Dabei wollten wir von Beginn an für ein Arbeitsumfeld sorgen, in dem unsere Mitarbeiter gern zur Arbeit kommen." Neben besseren Entwicklungsmöglichkeiten profitieren seine Steuerberater und Steuerfachangestellten unter anderem von flexiblen Arbeitszeiten und einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre mit zahlreichen Freiheiten. Was die Kanzlei außerdem als Arbeitgeber ausmacht, erfahren Sie im Folgenden."Wir arbeiten täglich daran, ein TOP Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter zu sein."Heute arbeitet Thomas Klitzke gemeinsam mit seinem Team aus elf Mitarbeitern in einer ansprechend gestalteten und modernen Kanzlei in Hamburg. Hier hilft er Dienstleistern und mittelständischen Unternehmen dabei, sich steuerlich optimal aufzustellen. Dazu kümmert er sich nicht nur um die laufende Buchhaltung, also um Jahresabschlüsse, Gehaltsabrechnungen und die Finanzbuchhaltung - er berät seine Mandanten auch proaktiv bei Themen rund um die Gestaltung und Optimierung von Steuerstrukturen.Neben dem Wohl seiner Mandaten liegt Thomas Klitzke auch das Wohl seiner Mitarbeiter am Herzen. So folgt er stets dem Grundsatz, ein TOP Arbeitgeber zu sein. Alle Angestellten arbeiten von einem modernen und voll digitalisierten Arbeitsplatz aus. Dabei war es für den Steuerexperten besonders wichtig, dass in allen Bereichen eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht und seine Mitarbeiter über gewisse Freiheiten verfügen. Das zeigt sich unter anderem bei den Arbeitszeiten: Ein Antreten zum Dienst um Punkt 9 Uhr gibt es in seiner Kanzlei nicht. Stattdessen haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, eigenverantwortlich oder auch im Homeoffice zu arbeiten und dank eines Gleitzeitmodells auch einmal Termine unter der Woche wahrzunehmen.Dass sein Modell nicht nur zu zufriedenen Mitarbeitern, sondern auch einer hohen Produktivität führt, zeigt sich auch am unternehmerischen Erfolg von Thomas Klitzke. So wird auch die Nachfrage der Mandaten immer größer. Neue Mitarbeiter, die gemeinsam mit der Kanzlei wachsen möchten, sind daher herzlich willkommen. Neben einer zukunftssicheren Branchen erwarten die Mitarbeiter zusätzlich zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten sowie interne Schulungssysteme zur Weiter- und Fortbildung. Die Arbeit im Kanzleialltag verläuft dank strukturierter und effizienter Prozesse, weitestgehend stressfrei und begünstigt damit eine motivierende Arbeitsmoral.Thomas Klitzke setzt auf ein Arbeiten auf AugenhöheDas, was die Kanzlei so besonders macht, was die Mitarbeiter schätzen und was auch immer mehr Steuerberater zu ihnen zieht, ist das herzliche Betriebsklima. "Uns ist wichtig, dass bei uns in Sachen Hierarchie ein Gleichgewicht herrscht. Aus diesem Grund genießen unsere Mitarbeiter sehr viele Freiheiten und vor allem ein hohes Vertrauen", sagt Thomas Klitzke. Ein strenges und steifes Miteinander mit Furcht vor dem Chef gibt es in seiner Kanzlei nicht. Stattdessen duzen sich die Mitglieder seines Teams nicht nur untereinander, sondern auch in der Zusammenarbeit mit ihren Mandanten. Als zertifizierter TOP Arbeitgeber ist Thomas Klitzke zudem stolz auf die vielen Benefits für die Arbeitnehmer. So erhalten alle Angestellten im Unternehmen im Rahmen des Klitzke-Gesundheitsbenefitsystems über 300 Gesundheitsangebote wie kostenlose Massagen, Rabatte in Fitnessstudios oder die Vermittlung von Facharztterminen in wenigen Tagen. Dafür wurde die Kanzlei auch offiziell als nachhaltig gesunder Arbeitgeber 2022 ausgezeichnet.Mit digitalen Lösungen weiter auf Wachstumskurs"Wir freuen uns immer über neue Mitarbeiter, die ihre Fachkenntnisse mit der Freude an der Arbeit verbinden wollen", fasst der erfahrene Steuerberater die Philosophie seines Unternehmens zusammen. Wer sich von den gelebten Werten von Thomas Klitzke angesprochen fühlt und in einer modernen Kanzlei arbeiten möchte, sollte nicht zögern und sich jetzt bewerben.Sie wünschen sich bessere Entwicklungsmöglichkeiten und flexiblere Arbeitszeiten in der Steuerberatungsbranche? Ein Arbeitsumfeld, zu dem Sie jeden Tag mit Freude kommen? Melden Sie sich jetzt bei Thomas Klitzke (https://www.tk-steuerberater.de/) oder bewerben Sie sich direkt über seine Karriereseite (https://thomasklitzkesteuerberater.recruitee.com/)!Pressekontakt:Thomas KlitzkeE-Mail: moin@tk-steuerberater.deWebseite: https://www.tk-steuerberater.de/Original-Content von: Thomas Klitzke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168874/5454960