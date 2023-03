Auswahl und Bekanntgabe der Gewinner auf der Veranstaltung Year in Infrastructure und Going Digital Awards in Singapur

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, hat heute einen Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für die Going Digital Awards in Infrastructure 2023 veröffentlicht. Die Auszeichnungen, die von unabhängigen Jurys bestehend aus Branchenexperten vergeben werden, würdigen Infrastrukturprojekte für Fortschritte in der Digitalisierung im Bereich Infrastruktur. Die Einreichungsfrist endet am 8. Mai 2023.

Anwender von Bentley-Software werden eingeladen, ihre Projekte für die Going Digital Awards in Infrastructure einzureichen, unabhängig davon, in welcher Phase sich das Projekt befindet Vorentwurf/Konzept, Entwurf, Bau oder Betrieb. Die drei Finalisten, die für jede Preiskategorie ausgewählt werden, gewinnen eine Reise nach Singapur, um als Gäste von Bentley Systems an der Veranstaltung Year in Infrastructure und Going Digital Awards teilzunehmen. Im Rahmen der Konferenz werden die Finalisten ihre Projekte vor der Jury, führenden Köpfen der Branche und mehr als 100 Medienvertretern präsentieren.

Die Kategorien der Going Digital Awards in Infrastructure umfassen:

Brücken und Tunnel

Bauwesen

Enterprise Engineering

Anlagen, Liegenschaften, Campus und Städte

Prozessfertigung und Energieerzeugung

Schienenverkehr und Verkehrswesen

Straßen und Autobahnen

Hochbau und Statik

Modellierung und Analyse des Untergrunds

Vermessung und Überwachung

Übertragung und Verteilung

Wasser und Abwasser

Diese Projekte sind Ausdruck innovativer Fortschritte und messbarer Auswirkungen in den Bereichen Infrastruktur und Nachhaltigkeit. Projekte können für ihren wirtschaftlichen Nutzen und den innovativen Einsatz von Bentley-Software, einschließlich der iTwin-Plattform und digitalen Zwillingen der Infrastruktur, 4D-Modellierung, Internet der Dinge für Infrastruktur und künstliche Intelligenz, ausgezeichnet werden. Außerdem können Projekte für Fortschritte ausgezeichnet werden, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf Klimaschutz, Energiewende und -effizienz, Kreislaufwirtschaft von Land- und Wasserressourcen und gesunde Gemeinschaften fördern.

Zusätzlich zu den von der Jury vergebenen Preisen werden die Gründer von Bentley ausgewählte Projekte von Organisationen oder Einzelpersonen, deren Unternehmungen in besonderem Maße zur Verbesserung der Infrastruktur und/oder zu ökologischen und sozialen Entwicklungszielen beitragen, auszeichnen.

Jedes Projekt, das für einen Preis nominiert wird, findet in der globalen Infrastrukturgemeinschaft auf folgende Weise Anerkennung:

Die Infrastrukturprojekte der Teilnehmenden werden im Infrastructure Yearbook von Bentley vorgestellt, das in gedruckter und digitaler Form an Medien, Behörden und einflussreiche Branchenvertreter auf der ganzen Welt verteilt wird.

im von Bentley vorgestellt, das in gedruckter und digitaler Form an Medien, Behörden und einflussreiche Branchenvertreter auf der ganzen Welt verteilt wird. Die Teilnehmenden steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem sie bestehenden und potenziellen Kunden den Mehrwert demonstrieren, den sie durch ihre digitalen Innovationen in Projekten erzielen.

indem sie bestehenden und potenziellen Kunden den Mehrwert demonstrieren, den sie durch ihre digitalen Innovationen in Projekten erzielen. Sie erhöhen ihre Präsenz und die Berichterstattung in den globalen Medien und bei Branchenanalysten.

Weitere Informationen über den Wettbewerb Going Digital Awards in Infrastructure 2023 oder die Möglichkeit, ein Projekt einzureichen, finden Sie auf der Going Digital Awards in Infrastructure-Website.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienenverkehr und Verkehrswesen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Betrieben und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus, Bergbau sowie Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot, das auf der iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur basiert, gehören MicroStation und die Bentley Open-Anwendungen für die Modellierung und Simulation, die Software von Seequent für Geofachleute und die Bentley Infrastructure Cloud mit ProjectWise für die Projektabwicklung, SYNCHRO für das Baumanagement und AssetWise für den Anlagenbetrieb. Die 5.000 Mitarbeitenden von Bentley Systems erwirtschaften in 194 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde USD.

2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, Bentley Infrastructure Cloud, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent und SYNCHRO sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

