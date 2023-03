Die heimische börsenotierte Polytec und Audi wurden mit dem JEC Innovation Award in der Kategorie "Automotive & Road Transportation - Process" ausgezeichnet. Die JEC World ist eine Fachmesse für Verbundwerkstoffe und deren Anwendungen und findet im April 2023 in Paris (F) statt. Im Vorfeld zeichnet die JEC Gruppe jedes Jahr innovative und kreative Projekte aus. Mit dem Batterieunterfahrschutz für den Audi Q8 e-tron sei der Polytec Solution Force in Zusammenarbeit mit Audi eine "Pionierleistung für zukunftsweisende Leichtbaulösungen rund um die Elektromobilität" gelungen, heißt es. Diese Unterbodenlösung schützt die Hochvoltbatterie vor mechanischen Einwirkungen in Bodennähe und ist damit mitverantwortlich für die Langlebigkeit ...

