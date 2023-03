Der Kryptomarkt und damit auch der Bitcoin sind seit Jahresbeginn nach dem katastrophalen Jahr 2022 wieder am Steigen. Was die Ursachen dafür sind, welche Faktoren den Markt weiter antreiben könnten und welche Assets im auch für konservative Anleger spannend sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Max Lautenschläger, Deutsche Digital Assets.