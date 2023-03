Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4011/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/12 geht es u.a. um das "Austrian Daily" der Erste Group, das eine Indexüberraschung für möglich hält, weiters um den 150er der UBM sowie Inputs zu Palfinger und Zumtobel, die einen neuen Top-Fan haben und Research zu S Immo, Erste Group und Kontron. Geschichtliches habe ich noch zu Strabag und Pierer Mobility. Tipp: Im heutigen zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und seinem deutschen Amtskollegen Christian Lindner sprechen die beiden ...

