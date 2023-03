Berlin (ots) -Schrille Looks, bunter Lidschatten, angesagte Boybands und unterhaltsame Sitcoms: Der Y2K-Trend, der sich auf die Ästhetik und Mode der frühen 2000er Jahre bezieht, feiert sein Comeback und lässt die Herzen der Fans höher schlagen. In 2023, wenn Y2K nach 20 Jahren wieder beliebt ist, analysiert der weltweit führende Bank-, Zahlungs- und Shopping-Dienstleister Klarna im Rahmen seiner neuen Kampagne mit der Shopping-Ikone und Trendsetterin Paris Hilton, wie sich das Einkaufen und die Mode im Laufe der Jahre entwickelt haben. Die Ergebnisse stellt Klarna in einem aktuellen Report vor.Der für die Klarna x Paris Hilton "Thats smoooth" Kampagne entstandene Y2K-Report* bestätigt: Konsument:innen lassen sich auch in diesem Jahr nur zu gern von den 2000er Jahren in Sachen Mode, Beauty und Lifestyle inspirieren. Knapp über ein Zehntel der Befragten geben an, dass Y2K "ein toller Trend" sei. Vor allem die Generation Z (18 %)*, geboren zwischen 1997 und 2012, und die Generation der Millennials (15 %)*, geboren zwischen 1981 und 1998, finden den aktuellen Trend sehr ansprechend.So ist es nicht verwunderlich, dass in den letzten zwei Januarwochen besonders bauchfreie Tops (+19 %)** oder auch die aus den 2000er beliebten Hüfthosen (+ 41 %)** bei den deutschen Konsument:innen im Einkaufswagen landen. Auch im Bereich Make-Up werden immer häufiger Y2K-Items wie neonfarbener Lidschatten (+ 299 %)** oder auch glänzenden Lipgloss (+ 50 %)** gekauft.Doch der Report gibt nicht nur einen Einblick in die schrillen und gewagten Fashion-und Beauty-Trends der 2000er, sondern beleuchtet zudem die Frage, welche Filme, Serien, Stars und Bands der Nullerjahre am beliebtesten waren. So gaben etwa ein Fünftel der Befragten an, dass die Filmreihen "Der Herr der Ringe" sowie "Fluch der Karibik" oder auch "Harry Potter" die 2000er stark geprägt haben. Fast ein Drittel erfreute sich an der Serie "Sex and the City" oder auch an einem Ausflug in die Wisteria Lane zu den Damen von "Desperate Housewives" (14 %)*. Auf den Schulhöfen dieser Nation wurde in den 00-Jahren auch viel über Stars & Sternchen diskutiert: Backstreet Boys oder *NSYNC? Britney Spears oder Christina Aguilera? Für die Befragten des Y2K-Reports von Klarna steht fest: Die Backstreet Boys (28 %)* sind die Band der 2000er und Britney Spears (18 %) die Königin des Jahrzehnts. Laut Y2K Report gibt es als Ergebnis auf die Frage, welcher männliche Star die Herzen der Fans in den 2000er zum Klopfen brachte, nicht nur einen, sondern gleich zwei Herzensbrecher: Schauspieler Johnny Depp und Rapper Eminem teilen sich den Platz an der Spitze (12 %)* - dicht gefolgt von Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake und Brad Pitt (je 11 %)*.Wer zurückschaut und das Einkaufen von früher etwas genauer betrachtet stellt fest, dass damals nicht alles so einfach lief wie heute: Schwere Kataloge, überfüllte Einkaufszentren und begrenzte Zahlungsmethoden sind nur einige der "Flops der 2000er". So gaben die Befragten des Y2K-Reports an, dass die begrenzte Auswahl an Geschäften (10 %)* sowie die nicht verfügbaren Produkte (11 %)* vor Ort wie auch das Einkaufen in Geschäften (12 %)* auf keinen Fall vermisst werden.Wie gut, dass es Klarna gibt. Heutzutage ist in Sachen (Online-)Shopping vieles möglich und Klarna spielt hier eine große Rolle, warum das Shoppen nun so einfach ist: Der pinke Bank-, Zahlungs- und Shopping-Dienstleister bietet eine all-in-one Lösung an, um über aktuelle Trends informiert zu bleiben, Zeit aber auch Geld zu sparen und den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten - und das alles in der Klarna App.Gut zu wissen: Klarna Nutzer:innen können durch kuratierte Wunschlisten stöbern, Benachrichtigungen über Preissenkungen der Lieblingsteile einstellen und den ganzen Prozess in nur wenigen Klicks abwickeln. Mit Klarna lassen sich zudem alle Ausgaben und Retouren bestens im Blick behalten.Mehr Informationen und die ausführlichen AGBs finden sich unter www.klarna.com/de/agb/______________________*Die Insights aus dem Y2K-Report basieren auf den Antworten von 1.024 befragten Personen aus Deutschland im Zeitraum vom 15.-29. Dezember 2022.**Der Shopping-Index von Klarna wird auf der Grundlage der Anzahl der verkauften Artikel berechnet und spiegelt die wahren Trends wider, unabhängig von der allgemeinen Umsatzentwicklung der Kategorie. Die Daten beziehen sich auf Online-Einkäufe bei Klarna in Deutschland, vom 16. - 29. Jan. vs 02. - 15. Jan.Pressekontakt:Schröder+Schömbs PRklarna@schroederschoembs.comOriginal-Content von: Klarna, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131172/5455035