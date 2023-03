Verden / Aller (ots) -Zu der heute vorgestellten Verkehrsprognose von Verkehrsminister Wissing erklärt Christoph Bautz, Geschäftsführender Vorstand:"Volker Wissing ist Deutschlands größter Klima-Blockierer. Der Verkehrsminister ist einspurig unterwegs, kennt nur Beton und Verbrenner. Das Verbrenner-Aus in der EU versenken, den Deutschlandtakt verzögern, Autobahnen zehnspurig ausbauen - Wissing sabotiert eine moderne Verkehrspolitik mit Rezepten aus dem letzten Jahrhundert. Was für ein niederschmetterndes Signal an einem Tag, an dem tausende Menschen in Deutschland für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.Wir erwarten von Olaf Scholz auf der Kabinettsklausur in Meseberg, dass er Wissing endlich ausbremst und dieser die Klimaziele der Koalition ernst nimmt. Statt schöner Bilder muss Scholz für eine 180-Grad-Wende in der Verkehrspolitik sorgen."Terminhinweis:Im Vorfeld der Kabinettsklausur in Meseberg lädt Campact zur Bildaktion "Stoppt die Klima-Blockierer der FDP" ein. Der Termin eignet sich besonders für die Bildberichterstattung.Datum: Sonntag, der 5. März 2023Uhrzeit: 12.30 UhrOrt: Zwischen Dorfkirche und Einfahrt des Gästehaus der Bundesregierung, Meseberger Dorfstraße 29, 16775 Meseberg (Stadtplanlink: https://campact.org/VWbK)Pressekontakt:Maria Henk | Pressesprecherin Campact | Tel: 0173/2518013 |presse@campact.de | Artilleriestr. 6 | 27283 VerdenOriginal-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64126/5455028