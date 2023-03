Auf den großen Hype rund um Bored Apes, CryptoPunks und Co folgte vor knapp einem Jahr die ebenso große Ernüchterung. Nun deutet sich allerdings ein zweiter Frühling für NFTs an. Was sich genau hinter den Non-fungible Token verbirgt, worauf Anlegerinnen und Anleger achten sollten und dass NFTs mehr sind als nur digitale Kunstwerke, das beleuchten die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich in Folge 69 des einfach börse-Podcasts. Außerdem haben sie die neue Rubrik "Topic/Top-Pick" dabei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...