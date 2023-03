Kion berichtete für das vierte Quartal durchwachsene Zahlen. Der Auftragseingang entsprach dem Konsens und der Umsatz übertraf die Erwartungen um 5 %, während der Konsens bezgl. des adj. EBIT um 2 % verfehlt wurde. Der Auftragseingang entwickelte sich in Q4 weiterhin nur schleppend. Die Rentabilität blieb aufgrund der angespannten Lieferketten und des Gegenwinds bei den Inputkosten unter Druck. Positiv zu vermerken ist, dass das Management einen ermutigenden Ausblick für 2023 mit einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität und des Cashflows gab, was über den Erwartungen der Analysten von AlsterResearch lag, auch wenn die Umsatzprognose eher mäßig ausfiel. Die Kion-Aktie habe nach ihrem Tiefststand von EUR 18,66 im Oktober 2022 eine steile Rallye hingelegt und über 90% zugelegt. Die Experten von AlsterResearch sind nach wie vor der Ansicht, dass das kurzfristige Aufwärtspotenzial, auch durch eine Belebung der Nachfrage in China, begrenzt ist. Das DCF-gestützte Kursziel von AlsterResearch bleibt bei EUR 42,00; HOLD. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG





