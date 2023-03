Rotkreuz (ots) -- Erste drei Episoden ab sofort auf Spotify (https://open.spotify.com/show/0yYxar1fegjq3Qiza8bh7d)und Apple unter Politikum Gesundheit verfügbar.- Die beiden Gesundheitsunternehmen Amgen und Bristol Myers Squibb lancieren den Podcast.Der neue Podcast Politikum Gesundheit liefert Antworten und Meinungen auf die Frage "Was ist uns Gesundheit wert". In jeder Folge diskutieren jeweils zwei Expert:innen - jedes Mal aus anderen Perspektiven und mit einem anderen Fokus - diese Frage kontrovers.Politikum Gesundheit wurde von den Schweizer Niederlassungen der beiden Gesundheitsunternehmen Amgen und Bristol Myers Squibb (BMS) gemeinsam entwickelt. Die ersten drei Folgen sind seit 6. März 2023 auf Spotify, Apple und allen anderen gängigen Podcastplattformen abrufbar.Was ist uns Gesundheit wert?Die Schweiz hat eines der besten - aber auch teuersten - Gesundheitssysteme der Welt. Die Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren verdoppelt und liegt derzeit auf Platz 2 hinter Japan.In jeder Folge des Podcasts Politikum Gesundheit stellt Moderatorin Carolin Roth Fragen wie "Schätzen wir das auch in der Schweiz? Wieviel Gesundheit wollen wir uns leisten? Was ist uns Gesundheit wert?" Diskutiert und debattiert werden die Fragen von jeweils zwei Politiker:innen oder Expert:innen grösstenteils kontrovers.So tauschen sich in der ersten Episode Ständerätin Flavia Wasserfallen und Ständerat Damian Müller über die Qualität und die Kosten im Schweizer Gesundheitssystem aus. Dabei sind sich beide einig, dass der Versorgungssicherheitsstandard in der Schweiz sehr hoch ist und das auch weiterhin so bleiben soll.In der zweiten Episode setzen sich Thomas Christen, stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und Fridolin Marty, Leiter Gesundheitspolitik der economiesuisse mit den Mythen und aktuellen Herausforderungen im Gesundheitssystem auseinander. Es geht unter anderem um Fragen, ob Medikamentenkosten die Kostentreiber des Gesundheitswesens sind, welche Fehlanreize es im Gesundheitssystem gibt und wie die Finanzbarkeit im Zusammenhang mit steigenden Prämien steht.In der dritten Episode gehen Prof. Jakob Passweg, Chefarzt Hämatologie am Universitätsspital Basel und Dr. Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin des "Interdisziplinären Instituts für Ethik im Gesundheitswesen" der Frage auf den Grund, inwiefern der medizinische Fortschritt mit der Ethik im Einklang steht und wir als Gesellschaft ihn überhaupt brauchen.Weitere Folgen sind in Planung und werden ab sofort auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu hören sein.Über AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das mit 24'000 Mitarbeitenden in fast 100 Ländern weltweit seit über 40 Jahren vertreten ist. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in der Schweiz an unserem Standort in Rotkreuz mit rund 250 Mitarbeitenden täglich daran, Patient:innen zu helfen. Weltweit profitieren jährlich Millionen von Patient:innen mit schweren und teilweise seltenen Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei diversen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline.Über Bristol Myers Squibb (BMS)Bristol Myers Squibb ist ein weltweit tätiges Biopharma-Unternehmen, das sich die Erforschung, Entwicklung und den Einsatz innovativer Medikamente zur Aufgabe gemacht hat, die Patienten dabei helfen, schwere Erkrankungen zu überwinden. Weiterführende Informationen unter bms.com/ch und LinkedIn (BMSSwitzerland) (https://www.linkedin.com/company/bristol-myers-squibb/).Pressekontakt:Sonja Luz, Presse.ch@amgen.com, +41 79 5929542, Amgen Switzerland AGDr. Lisa Cichocki, MBA, chat-communications@bms.com, +43 676 884 844 83; Bristol Myers Squibb SAOriginal-Content von: Amgen Switzerland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067518/100903808