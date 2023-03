Die neue rot-grüne Landesregierung will sich bei der Wiederansiedlung der Solarindustrie in Deutschland engagieren. Dabei soll eine aktive Industrie- und Ansiedlungspolitik betrieben werden. Am aktuellen Förderwettlauf will sich das Land nach Aussagen von Wirtschaftsminister Olaf Lies nicht beteiligen.Aktuell wird viel über einen schnelleren Ausbau der Photovoltaik und eine Renaissance der Solarindustrie in Deutschland und Europa geredet. Seinen Beitrag dazu will auch das Land Niedersachsen leisten. "Wir wollen in Niedersachsen die Leistung der Solarstromerzeugung bis 2040 von 5 auf 65 Gigawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...