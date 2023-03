Die Transaktion hat einen Unternehmenswert von rund 705 Mio. USD

Sakuu ist der Erfinder der hochvolumigen Multimaterial- und Multiprozess-Kavian-Plattformen für die additive Fertigung zur Herstellung von SwiftPrint-Batterien und anderen komplexen aktiven Geräten

Sakuu hat bereits Aufträge im Gesamtwert von über 300 Mio. USD für den Zeitraum 2023-2025 erhalten

Das Unternehmen rechnet mit der Beschaffung von ca. 100 Mio. USD an privatem und öffentlichem Kapital im Vorfeld und als Teil des Abschlusses der Transaktion, einschließlich strukturierter Fremd- und Eigenkapitallösungen, besicherter Schulden und dem Treuhandvermögen von Plum Acquisition Corp. I

Durch den Zusammenschluss mit Plum Acquisition Corp. I, , die von Ursula Burns, der ehemaligen CEO und Vorsitzenden von Xerox und Vorstandsmitglied bei Uber, ExxonMobil, MIT und der Ford Foundation, geleitet wird, verfügt Sakuu über einzigartige Branchenkenntnisse und Erfahrungen

Die Produktionsplattformen von Sakuu sollen zunächst für die Herstellung von Festkörperbatterien im kommerziellen Maßstab eingesetzt werden

Sakuu hat außerdem eine eigene Mischung von Batteriechemielösungen entwickelt, die das Unternehmen in Verbindung mit seiner Kavian-Fertigungsplattform lizenzieren will, um seinen Kunden eine kosteneffiziente Fertigung in großem Maßstab für Branchen wie Elektromobilität, Energiespeicherung im Netz, Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und mehr zu ermöglichen

Sakuu hat derzeit Verträge mit einem Netzwerk von wichtigen Materiallieferanten abgeschlossen, wobei die nächste Generation von Batterieprodukten im Jahr 2023 auf den Markt kommen soll

Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2023 erwartet

Sakuu Corporation ("Sakuu"), ein innovatives Unternehmen für additive Fertigung und Festkörperbatterien sowie Erfinder der bahnbrechenden Kavian-Plattform für die kommerzielle Produktion von SwiftPrint-Batterien der nächsten Generation und anderen komplexen aktiven Geräten, und Plum Acquisition Corp. I ("Plum") (NASDAQ: PLMI), eine von Ursula Burns, Kanishka Roy und Mike Dinsdale gegründete Zweckgesellschaft für Akquisitionen ("SPAC"), gaben heute bekannt, dass sie einen endgültigen Vertrag über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen haben, der eine Fusion vorsieht, die dazu führen wird, dass Sakuu ein börsennotiertes Unternehmen wird. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird das kombinierte Unternehmen (das "Unternehmen") in Sakuu Holdings Inc. umbenannt und voraussichtlich an einer US-Börse unter dem Tickersymbol "SAKU" notiert werden. Die Transaktion impliziert einen Unternehmenswert von rund 705 Mio. USD.

Das 2016 gegründete Unternehmen Sakuu vermarktet Lithium(Li)-Metall-Batterien der nächsten Generation und Li-Metall-Festkörperbatterien, die mittels proprietärer additiver Fertigungstechnologien aus mehreren Materialien und Prozessen in Massenproduktion hergestellt werden. Mit der Entwicklung von SwiftPrint-Festkörperbatterien auf der Grundlage seiner Kavian-Plattform für additive Fertigung löst Sakuu grundlegende Probleme, die bekanntermaßen die Produktion von Festkörperbatterien im kommerziellen Maßstab behindern. Zu den weiteren Vorteilen von SwiftPrint-Batterien gehören kundenspezifische Formfaktoren und Größen, höhere Energiedichte, Recyclingfähigkeit und erwartete Prozess-, Material- und Energieeffizienzen im Vergleich zu herkömmlichen Batterieherstellungsverfahren. Sakuu beabsichtigt, seine Batteriechemie zu lizenzieren und seine Kavian-Plattformen an Unternehmen zu verkaufen, die saubere, bessere und kostengünstigere Energie in großem Maßstab einsetzen wollen. Muster der sicheren, nicht entflammbaren Batterie mit hoher Energiedichte mit Li-Metall-Anode von Sakuu werden seit dem dritten Quartal 2021 von Kunden in mehreren Märkten getestet und bewertet.

Mit der Kavian-Plattform und seinen Batterie-Produktlinien will Sakuu zunächst den Bedarf an Festkörperbatterien der nächsten Generation für breite Branchen wie Elektromobilität, Energiespeicherung im Netz, Luft- und Raumfahrt, Industrie, Unterhaltungselektronik und Elektrofahrzeuge (EVs) decken.

Kommentar der Geschäftsführung

Robert Bagheri, Gründer und Chief Executive Officer von Sakuu, erklärte: "Die Ankunft der transformativen additiven Fertigung wird tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Produktion haben. Unsere hochvolumige Kavian-Lösung für das Drucken von Batterien kann die jahrzehntelange Stagnation in der Fertigung überholen. Wir sind davon überzeugt, dass Kavian die einzige bekannte Lösung für die Herstellung von stark nachgefragten Produkten wie Festkörperbatterien ist, die schnell und kosteneffizient individuell gedruckt werden können und damit die Batterieherstellung der nächsten Generation in ungeahnte Dimensionen führt. Seit 2016 hat unser talentiertes Team, das über umfassende und vielfältige Branchenkenntnisse verfügt, fleißig an der Entwicklung von Kavian und unseren Batterieprodukten der nächsten Generation gearbeitet. Wir sind kein Konzeptunternehmen wir haben seit Dezember 2022 erfolgreich und durchgängig Hochleistungsbatterien gedruckt, und mit diesem Fortschritt sind wir in die ersten Phasen der Kommerzialisierung eingetreten. Mit dieser vorgeschlagenen Fusion, der starken Unterstützung des außergewöhnlichen Führungsteams von Plum und unseren engagierten Investoren sehen wir Sakuu gut positioniert, um einen Paradigmenwechsel in der komplexen Fertigung zu schaffen, beginnend mit Batterien."

Die Vorsitzende von Plum, Ursula Burns, erklärte: "Ich war schon immer fasziniert von grundlegenden Veränderungen in der Herangehensweise, die einen bedeutenden Wert in sich ansonsten schrittweise entwickelnden Branchen freisetzen. Sakuu bietet mit seiner hochvolumigen, multimaterialen, additiven Fertigungsplattform Kavian die Chance für einen solchen grundlegenden Wandel in der Fertigung etwas, das selbst einen Veteranen der Druckindustrie wie mich beeindruckt hat. Festkörperbatterien und der damit verbundene riesige adressierbare Markt könnten für das Unternehmen nur der erste Akt sein. Wir glauben, dass seine Technologie es ihm bereits ermöglicht hat, viele kapitalstärkere Batterieanbieter zu überholen. Plum fühlt sich geehrt und freut sich darauf, Sakuu auf seinem langfristigen Weg an die öffentlichen Märkte zu begleiten."

Höhepunkte der Sakuu-Investitionen

Sakuu hat bereits Aufträge im Gesamtwert von über 300 Mio. USD für den Zeitraum 2023-2025 erhalten.

Sakuu verfügt über ein erstklassiges Managementteam mit außergewöhnlicher kollektiver Erfahrung im Technologiebereich, erfolgreicher Skalierung komplexer kommerzieller Produktion und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovation, Wachstum, Umsatz und Kapitalverwaltung.

Das Unternehmen rechnet mit der Beschaffung von ca. 100 Mio. USD an privatem und öffentlichem Kapital im Vorfeld und als Teil des Abschlusses der Transaktion, einschließlich strukturierter Fremd- und Eigenkapitallösungen, besicherter Schulden und der treuhänderischen Kasse von Plum Acquisition Corp. I.

Die Transaktion hat einen Eigenkapitalwert von rund 600 Mio. USD vor dem Kauf.

Überblick über die Transaktion

Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion zu einem Bruttoerlös von ca. 100 Mio. USD in bar in der Bilanz des Unternehmens nach dem Zusammenschluss führen wird, und zwar nach Zahlung der Transaktionskosten, selbst in einem 95 %igen Rückzahlungsszenario, durch eine Kombination aus privatem und öffentlichem Kapital, einschließlich strukturierter Schulden und Eigenkapitallösungen, besicherter Schulden und des Treuhandvermögens von Plum Acquisition Corp. I.

Der Unternehmenszusammenschluss bewertet das kombinierte Unternehmen mit einem ungefähren Pro-forma-Unternehmenswert von 705 Millionen US-Dollar, einschließlich der Auswirkungen der erwarteten Finanzierungsquellen. Es wird erwartet, dass die Mittel aus der Transaktion das Unternehmen während seines Kommerzialisierungsprozesses vollständig unterstützen werden. Die derzeitigen Anteilseigner von Sakuu werden voraussichtlich etwa 80 des Pro-forma-Unternehmens besitzen.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Plum-Aktionäre, die eine Mehrheit der ausstehenden Stimmrechte von Plum repräsentieren, der Wirksamkeit einer Registrierungserklärung, die bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") im Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht werden muss, des Ablaufs der Wartefrist des HSR Act und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Vorstände sowohl von Sakuu als auch von Plum haben die geplante Transaktion einstimmig genehmigt.

Weitere Informationen über die geplante Transaktion, einschließlich einer Kopie des Fusionsvertrags und der Investorenpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K zur Verfügung gestellt, der von Plum bei der SEC eingereicht wird und unter www.sec.gov abgerufen werden kann. Plum wird im Zusammenhang mit der Transaktion eine Registrierungserklärung (die ein Proxy Statement/Prospekt enthalten wird) bei der SEC einreichen.

Berater

Cohen Company Capital Markets, eine Abteilung der J.V.B. Financial Group, LLC, fungiert als exklusiver Finanzberater von Plum. Lane Waterman LLP fungiert als Rechtsberater des Unternehmens.

Fenwick West LLP fungiert als Rechtsberater von Sakuu. Blueshirt Capital Advisors fungiert als Investor-Relations-Berater von Sakuu.

Über Sakuu

Sakuu ist ein wegweisendes Unternehmen für Fertigungstechnologie und Festkörperbatterien, das eine bahnbrechende additive Fertigungsplattform für die kommerzielle Produktion von Batterien und anderen komplexen aktiven Geräten einführt. Die ersten Bemühungen konzentrieren sich auf die Energiespeicherung, wobei unsere Kavian-Plattform verwendet wird, um eine Reihe von SwiftPrint-Batterien der nächsten Generation zu drucken von Lithium-Metall- bis hin zu All-Solid-State-Batterien -, die dazu beitragen können, die Abhängigkeit der Gesellschaft von fossilen Brennstoffen zu verringern. Sakuu wurde 2016 gegründet und betreibt zwei Anlagen im Silicon Valley, Kalifornien, wo sich auch der Hauptsitz befindet: eine Pilotanlage für Festkörperbatterien und eine Anlage für additive Fertigungstechnik.

Über Plum Acquisition Corp. I

Plum Acquisition Corp. I ist ein Unternehmen für spezielle Akquisitionszwecke, das von Ursula Burns, Kanishka Roy und Mike Dinsdale gegründet wurde. Plum wurde mit dem Ziel gegründet, eine Plattform zu schaffen, die von Unternehmen für Unternehmen aufgebaut wurde, um großartige private Unternehmen zu herausragenden öffentlichen Unternehmen und börsennotierten Aktien zu machen. Wir wollen uns als erste SPAC-Plattform für hochwertige Unternehmen in den USA und Europa etablieren, die von unserem großen, 48-köpfigen Team, unserer jahrzehntelangen operativen Erfahrung in der Führung von Technologieunternehmen und unserem proprietären betrieblichen Leitfaden Accelerating Through the Bell profitieren können, der Unternehmen bei der Börsennotierung und dem Wachstum an den öffentlichen Märkten hilft.

