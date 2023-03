DJ Aurubis verknüpft Forderungsverkauf mit Nachhaltigkeitskriterien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aurubis AG knüpft nun auch ihr Factoring-Programm im Volumen von zunächst 150 Millionen Euro an die nachhaltige Unternehmensführung (ESG). Das Unternehmen plant das Volumen sukzessive auf 300 Millionen Euro zu erhöhen, wie das Unternehmen mitteilte. Nach einem Konsortialkredit und einem Schuldscheindarlehen verknüpft Aurubis nun ein weiteres Finanzierungsinstrument an sein Rating bei der Nachhaltigkeits-Bewertungsplattform EcoVadis. Damit ist der größte Teil der Finanzierung des Aurubis-Konzerns an seine Nachhaltigkeitsperformance gebunden.

Aktuell hält Aurubis den Goldstatus mit 73 von 100 Punkten. Die Verbindung zwischen dem Finanzierungsinstrument und dem Rating einen unmittelbaren Anreiz für Aurubis dar, die Nachhaltigkeitsbestrebungen voranzutreiben.

March 03, 2023

