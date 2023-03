DJ Bundesrat billigt schnellere Verfahren für Erneuerbare und Infrastruktur

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat Regelungen für schnellere Verfahren zum Ausbau erneuerbarer Energien und allgemeiner Infrastruktur gebilligt, die der Bundestag erst am Vormittag beschlossen hatte. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenarsitzung darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die Regelungen umfassen die Novellierung des Raumordnungsgesetzes und die Umsetzung der EU-Notfallverordnung, die bei bereits erfolgter strategischer Umweltprüfung einen Entfall der Umweltverträglichkeitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prüfung für den Ausbau erneuerbarer Energien vorsieht.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verteidigte dies in der Länderkammer. "Man hat also festgestellt, dort leben kein gefährdeten Arten, dann muss man auch nicht noch einmal Vögel nachzählen", erklärte er. "Das wird die Behörden entlasten, dass wir Geschwindigkeit in die Genehmigung bringen, und die ist auch dringend erforderlich." Die Regelungen lägen "im ureigenen Interesse" der Länder. Habeck hatte bereits zuvor erklärt, durch die Verordnung werde es "einen weiteren Schub" für den Ausbau der Erneuerbaren geben. Dies bedeute aber "keinen Abstrich im materiellen Umweltschutzrecht", sondern eine Beschleunigung im Genehmigungsverfahren.

Die Verordnung sieht konkret vor, dass Mitgliedstaaten bei Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie und für deren Ausbau erforderlicher Stromnetze unter bestimmten Bedingungen auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine artenschutzrechtliche Prüfung verzichten können. Mit den Änderungen würden die entsprechenden Durchführungsregelungen für die Bereiche Windenergie an Land, Windenergie auf See sowie Offshore-Anbindungsleitungen, Freiflächen-Photovoltaikanlagen und die Stromnetze geschaffen. Die Regelungen sollen für Genehmigungsverfahren gelten, die vor dem 30. Juni 2024 begonnen werden.

Der zugrundeliegende Regierungsentwurf hat vor allem zum Ziel, das Raumordnungsgesetz und andere Vorschriften zu novellieren. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) betonte im Bundesrat, dass die Novelle des Raumordnungsgesetzes "wichtig für alle großen Planungsverfahren in Deutschland" sei. "Wir müssen schneller werden, und wir müssen es digitalisieren", hob sie hervor.

Die Regierung verwies zur Begründung des Entwurfes darauf, dass der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie am Land, beschleunigt werden müssten. So sollten Planungs- und Genehmigungsverfahren unter anderem durch eine Digitalisierung die Beteiligungsverfahren zeitlich gestrafft werden. Auch eine bessere Verzahnung von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren sei vorgesehen. Zudem solle es Verfahrenserleichterungen in Windenenergiegebieten geben.

