DJ MÄRKTE EUROPA/Versöhnlicher Wochenausklang - Lufthansa zuversichtlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die europäischen Aktienmärkte geht es am Freitag nach oben. Damit deutet sich ein versöhnlicher Wochenausklang an. Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 15.486 Punkte, damit handelt er weiterhin in seiner Wohlfühlzone der vergangenen Wochen seitwärts. Der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,9 Prozent auf 4.278 Zähler. Ein positiver Impuls kam am Morgen aus China, dort legte der Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich stärker als erwartet zu. In Folge der jüngst beeindruckenden Wirtschaftsdaten aus China stellt der Sub-Index der europäischen Minenwerte mit einem Plus von 2,4 Prozent den größten Gewinner.

"Die große Hoffnung ist, dass Chinas Wirtschaft nun doch Fahrt aufnehmen wird, was auch den exportabhängigen deutschen Unternehmen helfen könnte", stuft Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets, die aktuelle Entwicklung ein. Die Rezession bleibe zwar immer noch die größte Angst der Anleger, sie zeige sich aber noch nicht in den Daten. Auch wenn die Einkaufsmanagerindizes etwas nachgäben, verharrten sie doch über 50 und warteten damit auf die Dynamik aus China, die in den kommenden Wochen erst noch zunehmen dürfte.

"Die Hoffnung auf weiter steigende Unternehmensgewinne kompensiert so die Angst vor der immer attraktiver werdenden Alternative Anleihemarkt. Auch wenn die Konkurrenz für Aktien durch die steigenden Renditen immer größer wird, an Europas Börsen wollen davon bislang nur die wenigstens Anleger etwas wissen", so CMC.

Zinserwartungen geben weiter den Ton an

Die Renten-Experten der Commerzbank weisen darauf hin, dass der Markt den Hochpunkt für den Leitzins in der Eurozone nun bei knapp 4 Prozent sehe. Die aktuellen Markterwartungen sähen nun schon ziemlich aggressiv aus, ein Großteil der Aufwärtsrisiken für die Inflation dürfte bereits in den Zinsausblick eingepreist sein. Das habe am Vortag bereits die verhaltene Reaktion des Euro auf die Februar-Inflation der Eurozone gezeigt.

Nachdem lange Zeit "tina" (there is no alternative) das Geld der Investoren an den Aktienmarkt gelenkt hat, zieht nun "tiaa" (there is an alternative) die Liquidität verstärkt an den Anleihemarkt. Denn die Zinsen haben die Dividenden inzwischen eingeholt: Die Dividendenrendite des Euro-stoxx-50 liegt im Schnitt bei rund 3,29 Prozent. Und die 10-jährige Euro-Swap-Rate bewegt sich ebenfalls auf einem vergleichbaren Niveau. Das ist nichts weniger als eine Zeitenwende zurück zu alten Zeiten. Sprüche wie 'Dividenden sind der neue Zins' haben also ausgedient", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

Lufthansa heben mit Ausblick ab

Bei Lufthansa wird an der Börse der Ausblick positiv gewertet. Der Aktienkurs springt um 5,8 Prozent nach oben. Die Ergebnisse der Fluggesellschaft 2022 decken sich laut Metzler mit den Erwartungen und der Unternehmensausblick für 2023 liege über den Konsenserwartungen. Die Normalisierung der Nachfrage nach Flugreisen setze sich trotz des konjunkturellen Gegenwinds und der digitalen Substituierung fort.

Aufholeffekte dürften auch zur hohen Dynamik beitragen. Gleichzeitig sorge die andauernde Personalknappheit beim fliegenden Personal und bei der Flugzeugherstellung für ein relativ knappes Angebot. Unter den klassischen Fluglinien biete die Lufthansa die solideste Bilanz. Schließlich blicke das Management auf den (teilweisen) Verkauf des Wartungsgeschäfts. Dies dürfte den Wert robust machen, heißt es.

Auch beim Außenwerber Ströer läuft es wieder runder, die Erwartungen der Analysten wurden erfüllt. Mit dem Tourismus steigt auch wieder die Nachfrage nach Werbung an den Flughäfen. Die Aktien legen um 2 Prozent zu.

In Deutschland blickt man am Abend mit Spannung auf die Entscheidung zur DAX-Zusammensetzung. Händler gehen davon aus, dass Rheinmetall als Nachfolger für FMC in den DAX aufgenommen werden. Wenn nicht im März, sollte der Aufstieg im Juni klappen. Mehrere Veränderungen dürfte es in der zweiten Reihe geben. Jenoptik dürfte der Aufstieg in den MDAX kaum noch zu nehmen sein, und auch Krones sowie Hensoldt haben gute Chancen. Auch im TecDAX könnte es zu Veränderungen kommen, Eckert & Ziegler dürften Varta aus dem Technologieindex verdrängen.

PVA nach Platzierung schwach

Einen Kurseinbruch von 11 Prozent erleiden hingegen PVA Tepla. Damit notieren sie über dem Platzierungspreis von 22 Euro, heißt es im Handel. Gründer Peter Abel habe sein verbliebenes rund 14-prozentiges Aktienpaket verkauft, teilte der Hersteller von Vakuum-Sinter- und Kristallzuchtanlagen mit. Der langjährige frühere Vorstandschef habe auch seine Beratertätigkeit für das Unternehmen aufgegeben. Damit befinden sich PVA TePla vollständig in Streubesitz.

Um 2,2 Prozent tiefer geht es nach Zahlenausweis des britischen Medienunternehmens Pearson. Gewinnmitnahmen drücken nach gut aufgenommenen Geschäftszahlen. Vor allem operativ sei es 2022 besser gelaufen als erwartet, der Gewinn liege klar über den Prognosen, heißt es im Handel. Die Analysten der Citi sagen, Pearson habe solide Resultate abgeliefert. Sie nehmen daher eine leichte Erhöhung ihrer Gewinnprognosen vor. Bemängelt wird, dass es keinen Aktienrückkauf gebe.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.278,24 +0,9% 37,65 +12,8% Stoxx-50 3.918,62 +0,5% 19,42 +7,3% DAX 15.485,78 +1,0% 158,14 +11,2% MDAX 28.868,98 +1,5% 421,75 +14,9% TecDAX 3.237,50 +1,1% 35,25 +10,8% SDAX 13.506,86 +0,6% 75,27 +13,3% FTSE 7.957,13 +0,2% 13,09 +6,6% CAC 7.337,36 +0,7% 53,14 +13,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,71 -0,04 +0,14 US-Zehnjahresrendite 4,00 -0,06 +0,12 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0615 +0,2% 1,0619 1,0603 -0,8% EUR/JPY 144,40 -0,3% 144,89 144,91 +2,9% EUR/CHF 0,9964 -0,2% 0,9975 0,9983 +0,7% EUR/GBP 0,8844 -0,2% 0,8864 0,8875 -0,1% USD/JPY 136,03 -0,5% 136,44 136,68 +3,7% GBP/USD 1,2001 +0,4% 1,1980 1,1949 -0,8% USD/CNH (Offshore) 6,9134 -0,0% 6,9048 6,9173 -0,2% Bitcoin BTC/USD 22.357,05 -4,7% 22.369,55 23.357,88 +34,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,78 78,16 -0,5% -0,38 -3,4% Brent/ICE 84,28 84,75 -0,6% -0,47 -1,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,04 46,82 -3,8% -1,78 -38,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.848,51 1.836,80 +0,6% +11,71 +1,4% Silber (Spot) 21,12 20,90 +1,1% +0,22 -11,9% Platin (Spot) 976,18 964,05 +1,3% +12,13 -8,6% Kupfer-Future 4,12 4,08 +1,0% +0,04 +8,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

