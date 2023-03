Wealth Dragons Group PLC ("Wealth Dragons" oder "das Unternehmen") (VIE: WDG) (ISIN: GB00BGMGZR93)

Wealth Dragons, ein führendes Unternehmen im Bereich Bildung, E-Learning und Entrepreneurship, hat bekannt gegeben, dass es die Dienste von Chris Sewell und Build Circlein Anspruch genommen hat, um die technische Leitung, den Aufbau und die Strategie der Conzultz-App zu unterstützen.

Als Technischer Direktor bringt Chris Sewell einen reichen Erfahrungsschatz mit sich. Er unterstützte bekannte Marken wie Moonpig, Just Eat und Alicia Bank in Phasen des Hyperwachstums, in denen Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit in Stoßzeiten von entscheidender Bedeutung waren. Durch seine Expertise, kombiniert mit der des Build Circle-Teams, können der Vorstand von Wealth Dragons und die Kund:innen von Consultz zuversichtlich sein, dass die Plattform jederzeit leistungsfähig und stabil ist.

"Wir freuen uns sehr, Chris und Build Circle in unserem Team willkommen zu heißen", sagte Vincent Wong, CEO von Wealth Dragons. "Ihre Expertise und Erfahrung werden von unschätzbarem Wert sein, um sicherzustellen, dass die Consultz-App ihr höchstes Potenzial erreicht und unsere Kund:innen die bestmögliche Erfahrung machen."

Die Conzultz-App ist eine Plattform, die Nutzer:innen Zugang zu einer Reihe von Expert:innen zu Themen wie Wirtschaft, Lifestyle, Marketing, Finanzen und Rechtsberatung via Videoanruf ermöglicht. Dieses Tool wird eine entscheidende Rolle in Wealth Dragons Bemühungen spielen, Kund:innen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Das Unternehmen setzt sich stark dafür ein, dass die App zuverlässig, skalierbar und sicher ist.

"Die Zusammenarbeit mit Wealth Dragons und Consultz ist eine großartige Chance für uns", sagte Chris Sewell, Technischer Direktor bei Build Circle. "Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen einzusetzen, um sicherzustellen dass die Plattform reibungslos funktioniert und die Bedürfnisse der Unternehmer:innen und Geschäftsinhaber:innen erfüllt."

Über Wealth Dragons

Wealth Dragons ist ein globales Unternehmen im Bereich Finanzbildung und Entrepreneurship. Es stellt Einzelpersonen das Wissen und die Tools zur Verfügung stellt, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen hat durch sein Angebot an Bildungsprodukten und -dienstleistungen Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen Wohlstand zu schaffen.

www.weathdragons.com

www.consultz.io

Risikowarnung Haftungsausschuss

Der Wert der Wertpapiere und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Anleger:innen erhalten ihre ursprüngliche Investition möglicherweise nicht zurück. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, und der realisierte Betrag kann geringer sein als die ursprünglich getätigte Investition. Schätzungen zukünftiger Leistungen basieren auf Annahmen, die möglicherweise nicht realisiert werden. Bei Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten, kann ihr Wert aufgrund von Wechselkursschwankungen sinken. Die Marktbedingungen können sich auf die Liquidität und Volatilität der Wertpapiere auswirken, und dementsprechend kann es für eine:n Anleger:in schwierig sein, ihre/seine Investition zu realisieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230303005214/de/

Contacts:

Für Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:?

Vincent Wong

?+44 (0)1908 032 432

info@wealthdragons.co.uk

Für weitere Informationen zu Investitionsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an:

investors@wealthdragons.co.uk