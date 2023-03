Berlin (ots) -



Ab Montag, dem 6. März, ist die gedruckte Ausgabe der Tageszeitung junge Welt wieder in allen Bundesländern sowie in Österreich und der Schweiz am Erscheinungstag erhältlich. Das ist möglich, weil die Verlag 8. Mai GmbH, die die in Berlin produzierte überregionale Zeitung herausgibt, entgegen allen Branchentrends einen zweiten Druckstandort im Großraum Frankfurt/Main eröffnet.



"Es gibt eine Nachfrage nach gedruckten Zeitungen, solange sie einen hohen Nutz- und Informationswert für die Menschen haben", sagt Verlagsleiter Sebastian Carlens. Die mit dem Schritt verbundenen hohen Kosten würden durch vermehrte Käufe ausgeglichen, so die Erwartungen des Verlags.



