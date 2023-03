Köln (ots) -WDR 3 und das Kulturforum Witten veranstalten von Freitag bis Sonntag, 21. - 23. April 2023, zum 55. Mal gemeinsam die Wittener Tage für neue Kammermusik. Das international renommierte Premierenfestival bietet mehr als 20 Ur- und Erstaufführungen. Der Karten-Vorverkauf* beginnt ab sofort. Das Kulturradio WDR 3 übertragt das gesamte Festival im Radio."Wie agieren wir als Gemeinschaft untereinander? Wie reagieren wir als Menschen auf die Realität von schmelzenden Polkappen und deren Folgen für die Umwelt? Mit den herausragenden Komponist:innen unserer Zeit an den Themen unserer Zeit zu arbeiten und sie dem Publikum live näher zu bringen ist uns ein zentrales Anliegen", sagt WDR 3-Programmchef Matthias Kremin.Portraitkomponistin der Wittener Tage für neue Kammermusik ist Carola Bauckholt, u. a. mit ihrem neuen Schlagzeugkonzert und der Sound-Video-Arbeit "Solastalgia". Manos Tsangaris gestaltet ein Stationentheater als Liebeserklärung an das Radio. Die Konzertinstallation von Christian Mason webt mit einem All-Star Ensemble aus dem Arditti String Quartet, den Neuen Vocalsolisten, Krassimir Sterev und Gareth Davis "Unsichtbare Fäden" in den Raum des Märkischen Museums.Weitere prominente Gäste sind u.a. das Klangforum Wien, das Trio Dell Lillinger Westergaard, das Quatuor Diotima und die Schola Heidelberg. Yaron Deutsch und Andreas Mildner präsentieren neue Werke für E-Gitarre und Harfe. Im Abschlusskonzert am 23. April mit dem WDR Sinfonieorchester und der Dirigentin Lin Liao stehen außerdem Teodoro Anzellotti (Akkordeon) und Edicson Ruiz (Kontrabass) als Solisten auf der Bühne.Ein beliebtes Highlight der Wittener Tage für Neue Kammermusik ist das traditionelle Newcomer-Konzert zum Auftakt des Festivals. Es findet 2023 in Kooperation mit der Folkwang Universität der Künste sowie der Internationalen Ensemble Modern Akademie statt. Das Witten-Labor richtet sich an den studentischen Nachwuchs, zudem vermittelt ein Schulprojekt aktuelle Musik für Lehrer:innen und Schüler:innen.Die Ausgabe 2023 wird erstmals unter der Leitung des WDR3-Redakteurs Patrick Hahn stattfinden, der nach 33 Jahren auf Harry Vogt folgt. Inhaltlich wurde die Programmierung 2023 noch durch Vogt vorbereitet. Die Wittener Tage für neue Kammermusik werden seit 1969 von der Stadt Witten und dem Westdeutschen Rundfunk gemeinsam veranstaltet.Die WDR 3 Sendedaten:Freitag, 21. April 2023, 20:04 bis 24 Uhr LIVESamstag, 22. April, 20:04 bis 24 Uhr, Aufnahmen vom TageSonntag, 23. April, 20:04 bis 23 Uhr, Aufnahmen vom TageSonntag, 23. April, 23:03 Uhr, Aufnahme vom 21.04.2023*Karten sind im Vorverkauf im Online-Shop erhältlich, Reservierungen können an die Saalbaukasse in Witten gerichtet werden (saalbaukasse@stadt-witten.de).Alle aktuellen Informationen finden Sie auf www.wdr3.de und www.wittenertage.de sowie über das WDR 3 Servicetelefon unter 0221-56789 333 und in der WDR 3 App.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de (http://presse.WDR.de)Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5455127