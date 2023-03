Man lehnt sich sicherlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man dem Dax in der aktuellen Situation eine gewisse Robustheit attestiert. Auch die jüngsten Korrekturbestrebungen scheinen sich in Luft aufzulösen. Und so könnte dem Dax ein starker Wochenausklang bevorstehen. Allerdings gilt es im weiteren Tagesverlauf, noch die eine oder andere "Daten-Klippe" zu umschiffen. Ein robuster Wochenausklang wäre im Hinblick auf die Relevanz der nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...