Bonn/Berlin (ots) -Mit rund 206.000 Pkw wurden im Februar 2,8 Prozent mehr Neufahrzeuge zugelassen als im Vorjahresmonat. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) legte die Zahl der gewerblichen Neuzulassungen um 6,5 Prozent zu. Private Neuzulassungen gingen hingegen um minus 4,1 Prozent zurück. Aus Sicht des ZDK macht dieser schon länger anhaltende negative Trend im Privatmarkt dem Automobilhandel weiterhin große Sorgen. Im bisherigen Jahresverlauf liegt die Zahl aller neu zugelassenen Pkw mit rund 385.000 Einheiten (plus 0,2 Prozent) auf Vorjahresniveau.Die Neuzulassungszahlen der Elektro-Pkw (BEV) legten im Februar mit 32.475 Einheiten um 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichsmonat zu. Mit 11.916 neu zugelassenen Plug-in-Hybriden lag deren Zahl um rund 45 Prozent unter dem Wert vom Februar 2022 (21.583), was laut dem ZDK offensichtlich am Wegfall der Förderung seit dem 1. Januar 2023 liegt.Im Gebrauchtwagenmarkt wechselten im Februar laut dem KBA rund 456.000 Pkw die Besitzer. Das waren minus 2,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im bisherigen Jahresverlauf wurden rund 947.000 Gebrauchtwagen und damit 1 Prozent mehr verkauft als im Januar und Februar 2022.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/5455163