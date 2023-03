Bank-Aktien sind der Renner an der Börse. JPMorgan steht vor einem neuen Rekordhoch, die Commerzbank-Aktie hat allein in diesem Jahr 30 Prozent an Wert zugelegt. Was sind die Gründe für den Aufschwung? Was haben Unternehmen und Behörden aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? Wie geht's weiter? In der neuen Folge des Money Train spricht darüber Andreas Deutsch, Chef vom Dienst beim AKTIONÄR, mit Redakteur und Banken-Experte Fabian Strebin. Money Train hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...