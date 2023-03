BVB Aktie vor Topspiel gegen Leipzig gefragt - bedeutende Spiele ante portas

Wenige Stunden vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga greifen Aktionäre bei den Papieren der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA fleißig zu. Mit 4,36 Euro kostet ein Anteilsschein im Vergleich zum Vortag über ein Prozent mehr.

Für den Verein steht aus sportlicher Sicht eine besonders wichtige Woche auf der Agenda. Zwischen Bundesliga und Champions-League: Leipzig und Chelsea stehen auf dem Programm Börsianer dürften mit Spannung auf das heutige Spiel (20:30 Uhr) gegen den RB Leipzig blicken. Die Leipziger rangieren derzeit auf Platz vier der Bundesliga und gelten als direkter Konkurrent im Kampf um die begehrten Qualifikationsplätze zur UEFA-Champions-League. Nach zuletzt neun Pflichtspielsiegen in Folge zeigen sich Anleger erwartungsvoll in Bezug auf weitere Erfolge.

Indes gilt der Blick spätestens nach dem heutigen Spiel gen Königsklasse. Am Dienstagabend gastiert der BVB beim FC Chelsea London im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League.

Für das Erreichen des Achtelfinals gab es bereits 9,6 Millionen Euro. Im Fall einer erfolgreichen Qualifizierung für das Viertelfinale winken zusätzliche 10,6 Millionen Euro. Somit dürfte insbesondere auch aus finanziellen Gesichtspunkten ein Weiterkommen in die nächste KO-Runde von Interesse sein.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

