Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Als globales Marktdebüt gewann das faltbare HONOR Magic Vs auch mehrere Medienpreise auf dem MWC 2023Die globale Technologiemarke HONOR kündigte die weltweite Verfügbarkeit der neuen HONOR Magic 5-Serie und des faltbaren HONOR Magic Vs auf dem laufenden Mobile World Congress in Barcelona an und bietet Nutzern auf der ganzen Welt ein echtes Flaggschiff-Smartphone-Erlebnis. Zahlreiche führende globale Medien haben die beiden neuen Flaggschiff-Smartphones als "Best of MWC" ausgezeichnet. Die innovative Technik und die erstklassigen Funktionen der neuen HONOR-Vorzeigemodelle haben Anerkennung gefunden.Dieses Jahr erhielt HONOR auf dem MWC insgesamt 42 Auszeichnungen von den Medien, wobei das erste HONOR Magic 5 Pro 18 Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien erhielt. Android Authority (https://www.androidauthority.com/best-of-mwc-2023-awards-3290733/) sagt, dass "das HONOR Magic 5 Pro alle Register ziehe, um sich mit den Besten der Branche zu messen, und das mit Stil." Trusted Reviews (https://www.trustedreviews.com/opinion/best-of-mwc-2023-4304932) kommentiert ebenfalls: "Das HONOR Magic 5 Pro ist ein Flaggschiff-Android-Smartphone, das mit erstklassiger Technik ausgestattet ist." Tom's Guide (https://www.tomsguide.com/features/best-of-mwc-2023), ein Tech-Medium mit einem guten Ruf für Produkttests, kürte das HONOR Magic 5 Pro zum besten Telefon und sagte: "Das Honor Magic 5 Pro ist bei weitem das beste Telefon, das auf dem MWC 2023 vorgestellt wurde."Neben dem HONOR Magic5 Pro hat das HONOR Magic Vs, das neueste Falttelefon, das auf dem Weltmarkt debütiert, große Aufmerksamkeit erhalten. XDA-Entwickler (https://www.xda-developers.com/best-of-mwc-2023/honor-magic-vs) sagten: "Es ist eines unserer beliebtesten faltbaren Telefone auf dem Markt." MakeUseOf (https://www.makeuseof.com/honor-magic-vs-review/), eine der größten Online-Technologie-Publikationen, sagte in seiner Bewertung: "Mit einem Smartphone, das in jedem Detail wie ein Luxusgerät aussieht und sich auch so anfühlt, bietet das Magic Vs echte Innovation im Bereich faltbarer Smartphones."Das HONOR Magic5 Pro und das HONOR Magic Vs erhalten 3 Jahre lang Android-Upgrades und 5 Jahre lang Sicherheitspatches.Das HONOR Magic5 Pro wird ab dem zweiten Quartal (2023) ab €1199 (12G+512GB) erhältlich sein. Der Preis des HONOR Magic Vs wird bei €1599 (12GB+512GB) beginnen. Die Verfügbarkeit wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.Informationen zu HONORHONOR ist ein führender globaler Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem beharrlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und die ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen und zu tun. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für die verschiedensten Budgets an. Das Portfolio an Innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, zu einer besseren Version ihrer selbst zu werden.Für weitere Informationen besuchen Sie HONOR online unter www.hihonor.com oder senden Sie E-Mail an newsroom@hihonor.com (mailto:newsroom@hihonor.com)https://community.hihonor.com/https://www.facebook.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_honorglobal_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnbnvocjno&s=SGwKAFmB6A6xIRnrWnEbAzgo91fcey2FHfX9Y8J3O54&e=)https://twitter.com/Honorglobal (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_Honorglobal&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=z6NkDSbQ0MPxuJwYRWb3QCaa5auCIx65St-iTYSD0rY&e=)https://www.instagram.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_honorglobal_&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=X534ODr1tR9SJg9Ghg7nh-1ZpRlny5BUiEQ8puuZWPs&e=)https://www.youtube.com/c/HonorOfficialFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2014280/image_5003200_24897908.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-honor-magic-5-serie-wurde-von-zahlreichen-medien-als-best-of-mwc-ausgezeichnet-301762026.htmlPressekontakt:Yuteng Li,liyuteng@hihonor.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/5455191