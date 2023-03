Dreieich (ots) -Das soziale Engagement ist seit jeher ein fester Bestandteil der Arbeit genossenschaftlicher Banken. Die Auszeichnung Sterne des Sports ist eine Möglichkeit, Vereinen die Anerkennung des eigenen Engagements zukommen zu lassen, die diese auch verdienen. Deshalb unterstützt und begleitet die VR Bank Dreieich-Offenbach eG auch 2023 wieder die Auszeichnung.Sterne des SportsSterne des Sports ist eine Auszeichnung, die vom Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und den Volksbanken Raiffeisenbanken vergeben wird. Ihr Ziel ist es, gesellschaftlich engagierten Vereinen zu helfen. Ein Verein kann bei Sterne des Sports auf kommunaler, Landes- und Bundesebene gewinnen. Ausgezeichnet werden Vereine, die sich noch über das Sportangebot hinaus gesellschaftlich engagieren und damit einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl leisten."Wir möchten Menschen unterstützen, die anderen helfen. Sie sind es, die unsere Welt bunter machen. Ohne ehrenamtliche Unterstützung, wie sie diese Menschen leisten, können wir alle nichts bewirken", heißt es seitens der Bank.Gemeinsam schaffen wir mehrDamit reiht sich Sterne des Sports in ein Angebot ein, das es schon länger gibt, etwa durch die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region". Hier sammeln Menschen Geld und die Bank gibt einen Zuschuss. So kann am Ende ein soziales Projekt unterstützt oder sogar zum Erfolg geführt werden.Ziel der Bank ist es, den genossenschaftlichen Gedanken zum Leben zu erwecken. "Natürlich helfen wir über Sponsoring und Spenden. Doch wir können Engagement nicht einfach bezahlen. Aber wir können versuchen, Helfern Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die sie verdienen", so die VR Bank Dreieich-Offenbach eGDie VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/5455205