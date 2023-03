Konjunkturelle Infos aus dem Ausland & Chartanalyse wichtiger Basiswerte

Werbung







Die Kapitalmärkte in Asien stabilisieren sich und die Teuerungsrate in der Türkei nimmt ab.



Wachstumsziele in China



Die vom Markt erwartete wirtschaftliche Erholung stützten die Asiatische Börsen. Sowohl der Nikkei-Index, wie auch der Topix-Index konnte leichte anstiege verzeichnen. Momentan im Fokus der Anleger sind die kommenden Wirtschaftsziele. Am Sonntag beginnt in China die Jährliche Parlamentstagung auf der diese Wirtschaftsziele festgelegt werden. Zudem konnte die Immobilienblase laut dem Notenbank-Vizechef Pan Gongsheng, durch die Unterstützungsmaßnahmen abgebremst werden.







Inflationsrate Türkei



Die Inflationsrate in der Türkei verbesserte sich besser als vom Markt erwartet. Im Februar stiegen, verglichen zum Vorjahresmonat die Verbraucherpreise um 55,2%. Im Vormonat lag der Wert noch bei 57,7%. Die Teuerungsrate verzeichnet somit in letzter Zeit Rückgänge, welche jedoch nur kleine Sprünge machen. Der Grund für die hohe Teuerungsrate hat vor allem die dauern schwächelnde Landeswährung Lira. Trotz stetiger Teuerung werden die Leitzinsen in den vergangenen Monaten weiter reduziert.



