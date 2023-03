Berlin (ots) -Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. In der neuen Promishow "Zuckerbrot & Peitsche" bei BILD.de werfen BILD-Unterhaltungschefin Tanja May und BILD-Moderatorin Janina Kirsch seit Januar 2023 jede Woche in rund 30 Minuten einen Blick hinter die Fassaden von Glanz und Glamour. Unterhaltsam, meinungsstark und bestens informiert tauchen die BILD Society-Expertinnen in die Welt der Promis und Celebritys ein. Jeden Samstag erscheint eine neue Folge bei BILD.de.Und das mit großem Erfolg: Bis jetzt erreichten die ersten Sendungen von "Zuckerbrot & Peitsche" innerhalb weniger Wochen insgesamt mehr als 3 Millionen Views über BILD.de sowie die sozialen Medienkanäle von BILD.In jeder Folge werden die Top-Themen aus der Show-Welt von Janina Kirsch und Tanja May diskutiert. Dabei gilt für beide: "Ob Konsens oder Kontroverse - alles ist erlaubt!". Aufgrund ihrer jahrelangen Expertise in der Promi-Berichterstattung und Erfahrungen im Umgang mit den VIPs selbst bieten die beiden Society-Expertinnen einen außergewöhnlich tiefen Einblick in den Alltag und die Geheimnisse der Celebritys. Gesprächsstoff boten bisher beispielsweise das Ehe-Aus von Markus Lanz, die Sex-Geheimnisse von Daniela Katzenbergers Eltern und Boris Beckers Luxus-Urlaub trotz Pleite.Claus Strunz, BILD-Chefredakteur TV und Video: "Zwei der renommiertesten Society-Journalistinnen Deutschlands diskutieren auf hohem Niveau über die Auf und Abs im Leben von Prominenten, ehrlich, authentisch und tabulos. Und jedes Mal ist spannend zu sehen, wer von beiden das Zuckerbrot und wer die Peitsche auspackt: Unterhaltsam, polarisierend und damit ganz BILD!""Zuckerbrot & Peitsche" mit Tanja May und Janina Kirsch - jeden Samstag eine neue Folge bei BILD.de.Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5455251