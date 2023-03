Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -HMS Core, eine Sammlung offener Funktionen, die von Huawei Mobile Services (HMS) bereitgestellt werden, wurde auf der MWC Barcelona 2023 in der HMS-Ökosystem-Arena präsentiert. Dieses Toolkit brachte fortschrittliche Industrielösungen und innovative Technologien für globale Entwickler auf den Markt und stellte die One-Stop-Präzisionslösung für alle Szenarien auf der Grundlage von Account Kit, Push Kit und Analytics Kit vor. Die Geschichte der Partnerschaft von HMS Core mit BIGO LIVE, einer Livestreaming- und Social-Networking-App, die über eine globale Nutzerbasis verfügt, wurde ebenfalls in der Arena vorgestellt.HMS Core umfasst die Geräte- und die offenen Cloud-Funktionen, die von HMS bereitgestellt werden. Das Toolkit ermöglicht unablässige Innovation und macht weltweit ausgefeilte Funktionen zugänglich. Entwickler können HMS-Core-Kits über unkomplizierten Code integrieren, um eine schnelle und einfache App-Entwicklung und Wachstum zu ermöglichen.Branchenlösungen von HMS Core erfinden das App-Erlebnis neuHMS Core passt seine Lösungen kontinuierlich an, um die Schwachstellen von Entwicklern in mehreren Branchen anzugehen. Diese Funktionsbibliothek hilft Entwicklern, mühelos neue App-Funktionen und Geschäftsmodelle zu entwickeln.Beispielsweise umfasst eine erfolgreiche Produktbestellung in E-commerce-Apps in der Regel mehrere Phasen, einschließlich der Suche und dem Browsen, dem Überprüfen von Produktdetails, der Bezahlung und Bestellung, der Logistik und dem Vertrieb sowie dem Produktempfang und der Kommentare. HMS Core bietet differenzierte Dienstleistungen in verschiedenen Phasen des Einkaufsprozesses an und hilft Entwicklern, den Benutzern ein hochwertiges und bequemes Einkaufserlebnis zu bieten. In der Such- und Browsing-Phase erweitert das HMS Core ML Kit die traditionellen textbasierten Suchmethoden um die sprach- und bildbasierte Suche. In der Phase der Prüfung von Produktdetails ermöglicht das HMS Core 3D Modeling Kit den Verkäufern, 3D-Modelle von Produkten mit einer niedrigen Schwelle zu erstellen und automatisch ein zweibeiniges humanoides 3D-Modell zu riggen und zu animieren, um das Produkt zum Leben zu erwecken. Mit dem 3D Modeling Kit müssen Produkte nicht mehr nur als langweilige 2D-Bilder dargestellt werden, sondern können auch Spaß machen und interaktiv sein. In der Medien- und Unterhaltungsbranche bieten das HMS Core Video Editor Kit und das Audio Editor Kit eine Fülle von KI-gesteuerten Audio- und Videobearbeitungsfunktionen, wie z. B. automatisches Lächeln und lustige Sprachveränderungen. Diese Spielereien fügen einer App neue und unterhaltsame interaktive Möglichkeiten hinzu, die es den Nutzern erlauben, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.Eine Lösung für alle Szenarien aus einer Hand ermöglicht eine effiziente MonetarisierungHMS Core bietet Entwicklern durch die Kombination von Funktionen wie Account Kit, Push Kit und Analytics Kit eine präzise Lösung für alle Szenarien aus einer Hand und trägt so zur Verbesserung der Monetarisierung bei.Das Account Kit ermöglicht es Benutzern, sich mit nur einem Tastendruck sicher bei einer App auf Huawei-Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets und HUAWEI Vision-Produkten anzumelden, indem sie einen QR-Code scannen. Das Push Kit bietet eine Fülle neuartiger Benachrichtigungsformulare und unterstützt intelligente Anzeigezeiten und präzise Vorgänge, um das Anklicken von Nachrichten zu optimieren, während Analytics Kit Konvertierungsereignisse auf der Werbeplattform von Huawei meldet, um ein vollständiges Bild der Anzeigenleistung zu zeichnen, sodass Entwickler Marketing-Attribution betreiben und intelligente Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Daten treffen können.Die Partnerschaftsgeschichte von BIGO LIVE und HMS Core war ebenfalls ein wichtiger Höhepunkt der Veranstaltung. Nach der Integration von Account Kit und Push Kit hat die Streaming-App eine Ein-Tipp-Anmeldung und einen präzisen Nachrichtenversand realisiert. Es folgten flexible Zahlungsmethoden und eine Auftragsverwaltungsfunktion, um Fehler bei der Auftragsausführung aufgrund von In-App-Käufen zu erkennen. Durch die Zusammenarbeit mit HMS Core hat BIGO LIVE seine Anzahl aktiver Nutzer und die Auftragskonvertierungsrate deutlich gesteigert.HMS Core entwickelt leidenschaftlich innovative Technologien in fortschrittlichen Bereichen und fördert technologiegestützte, effiziente App-Operationen. Durch die Zusammenarbeit mit globalen App-Entwicklern zielt das Unternehmen darauf ab, das App-Erlebnis für Verbraucher zu verbessern und ein florierendes Mobil-App-Ökosystem zu schaffen.