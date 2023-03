150 Jahre UBM: Exakt am 3. März 1873 wurde das Unternehmen unter dem Namen "Union-Baumaterialen-Gesellschaft" gegründet, bereits ein Monat später ging es an die Wiener Börse. War die UBM in ihren Anfangsjahren der zweitgrößte Ziegelproduzent der Monarchie, ist sie nun, eineinhalb Jahrhunderte und mehrere Transformationen später, einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG: "So wichtig der Blick auf eine lange Vergangenheit ist, er darf nie den Blick nach vorne auf die Zukunft verstellen." Abs. High/Low:03.03.2009: Low - Strabag: 9.86 Euro zum Kalender Doubled:03.03.2022: Pierer Mobility: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Pierer ...

