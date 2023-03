Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC 2023) hielt Huawei seinen Electric Power Summit mit zum Thema "Finden Sie die richtigen Technologien zur Förderung der globalen Energiewende" ab. Um den Herausforderungen des zukünftigen Stromnetzes zu begegnen, hat Huawei vier Lösungen entwickelt, darunter die Power Distribution IoT Solution. Darmawan Prasodjo, Chief Executive Officer von PT PLN, und Nikos Hatziargyriou, IEEE Life Fellow und CIGRE-Ehrenmitglied, waren anwesend und teilten mit globalen Kunden, Partnern und internationalen Medien Trends der digitalen Transformation, Best Practices und ihre Erfahrungen mit der digitalen Transformation, mit dem Ziel, globale Energieunternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen.Zhou Haojie, COO von Huawei Electric Power Digitalization Business Unit, hielt auf dem Gipfel eine Grundsatzrede. Er stellte außerdem vier neue Lösungen vor und erläuterte die erfolgreiche Anwendung von Huawei-Lösungen in Stromnetzszenarien.- Die IoT-Lösung für die Stromverteilung im Mittelpunkt der Architektur "cloud-pipe-edge-device" besteht aus zwei Unterlösungen: intelligenten und integrierten TTUs und intelligenten Stromverteilungsräumen. Die Lösung verfügt über Funktionen wie Data Awareness, Edge Processing und intelligente Anwendungen, welche die Anwendungsanforderungen verschiedener Stromverteilungsszenarien erfüllen und den sicheren, stabilen und effizienten Betrieb des Stromverteilungsnetzes gewährleisten.- Die intelligente Lösung zur Inspektion von Umspannwerken beseitigt 70 % des manuellen Prüfaufwands, indem der Gerätestatus in Echtzeit erkannt und potenzielle Fehler Intelligent erkannt wird. Die Lösung hilft den Kunden dabei, die Betriebsführung von Umspannwerken ohne oder mit wenig Personal durchzuführen und so die Effizienz der Betriebsführung zu verbessern und gleichzeitig die Betriebsführungskosten zu senken.- Die Electric Power Wireless Campus Solution hilft dabei, ein durchgängiges, umweltfreundliches, sicheres und zuverlässiges Campus-Netzwerk für Energieversorger aufzubauen. Es bietet hochwertige Zugangsdienste für das mobile Büro und die Inspektion, integriert die Wahrnehmung mit der Kommunikation und senkt die Kosten für den Netzaufbau um 50 %.- Der Intelligent Wind Power Network Solution verwaltet die Ausrüstung von Windparks aus der Ferne, um die Stromproduktion zu steigern, die Effizienz der Verwaltung zu verbessern und Sicherheitsrisiken zu verringern.Darmawan Prasodjo hob die entscheidende Rolle von Technologie und umweltfreundlichen Initiativen hervor, um PLN zu ermöglichen, seine strategischen Ziele zu erreichen. "Durch die Nutzung des technologischen Fortschritts und der Nachhaltigkeit kann PLN die Energiewende beschleunigen und seine Geschäftsleistung verbessern und gleichzeitig zu einer saubereren und nachhaltigeren Zukunft beitragen", sagte er in der Rede.Mit Blick in die Zukunft wird Huawei mit Ökosystempartnern zusammenarbeiten, um intelligentere Energielösungen zu entwickeln, die den wachsenden Anforderungen der Elektrizitätsbranche an Sicherheit, Effizienzsteigerung und umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung gerecht werden. Unser Ziel ist es, einen digitalen Weg für die globale Energiewende zu ebnen und die Ziele zur Kohlenstoffneutralität zu erreichen.Weitere Informationen über die Lösungen für die Digitalisierung der Stromversorgung von Huawei finden Sie auf: https://e.huawei.com/en/industries/gridhwebgcomms@huawei.comMedienanfragen:Medienanfragen richten Sie bitte an:hwebgcomms@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2012411/image_986294_75405730.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2012492/image_986294_75405886.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-fuhrt-vier-elektrische-stromversorgungslosungen-ein-um-die-globale-energiewende-voranzutreiben-301762087.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5455286