In Folge auf den Ukraine-Krieg ist die Inflation in Deutschland stark angestiegen. Aufgrund von Sanktionen gegen Russland schnellten nämlich vor allem die Energiepreise in die Höhe. Die Konsequenz: Verbraucher mussten tiefer in die Tasche und die EZB härter durchgreifen. Das belastete auch den Kapitalmarkt. Sind die hohen Verbraucherpreise wirklich ausschließlich auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen? Und was bedeutet das konkret für die Börse? Wie geht es nun weiter, nachdem sich die Inflation in Deutschland im Februar nicht abgeschwächt hat und die EU-Teuerungsrate nur weniger als erwartet? Darüber spricht Thomas Gebert in der aktuellen Ausgabe zum Gebertbrief. Den in der Sendung erwähnten Artikel der Financial Times finden Sie unter folgendem Link: https://www.ft.com/content/146647c0-8e0d-4497-8ea8-ea5f930d7fcd