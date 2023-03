Bitcoin Kurs sackt um über 1.000 Dollar ab - tiefster Stand seit fast zwei Wochen

Der Bitcoin Kurs ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ad hoc um über 1.000-Dollar-Einheiten eingebrochen und damit deutlich unter die Marke von 23.000 Dollar gefallen, was dem tiefsten Stand seit rund zwei Wochen entspricht.

Mit 22.300 Dollar je Einheit verliert das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset gegenüber dem Vortag rund fünf Prozent seines Wertes. Auf Wochensicht notiert damit ein Minus von rund sieben Prozent auf der Kurstafel. Unsicherheit über Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks sowie Krypto-Branche Neben der Unsicherheit rund um die zukünftige Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks sind es Sorgen um die Kryptobank Silvergate, welche Anleger umtreiben. Spekulationen um Liquiditätsprobleme der Krypto-Bank nähren die Furcht, dass eine bedeutende Größe im Krypto-Sektor kollabieren könnte. Die Bank fungiert als wichtige Stütze für Finanzdienstleistungen im Sektor für Echtzeit-Transfers. Das Institut hatte am Donnerstag davor gewarnt, dass eine Fortsetzung des Geschäfts unsicher sei. Auch die Bilanzvorlage wurde verschoben, hieß es.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

