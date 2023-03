DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. März (10. KW)

=== M O N T A G, 6. März 2023 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), ausführliches Jahresergebnis *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar *** 11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede in Trinity College Dublin *** 14:00 DE/Bundesregierung, PK von Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner zum Abschluss der zweitägigen Kabinettsklausur, Meseberg *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar - CN/Fortsetzung Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) D I E N S T A G, 7. März 2023 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 06:45 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK) *** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 PK; separat 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Jahresergebnis (07:45 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 11:00 PK) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 07:45 DE/Va-Q-Tec AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Dezember und Jahr 2022 *** 08:15 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis *** 09:00 CH/Währungsreserven Februar 09:20 DE/Bundeskanzler Scholz, Keynote bei Verbandstagung des Verbands kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), Berlin *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar 10:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Fortsetzung der Verhandlung (mit Beweiserhebung) über Treuhandverwaltung von Rosneft-Töchtern nach Energiesicherungsgesetz 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-PK 11:00 CN/PK Treffen von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem kanadischen Premierminister Trudeau im Weißen Haus 11:00 DE/DIW, Pk zu "Wie gelingt die Atomwende in Deutschland?" 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 0,1%-ige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit 15. April 2033 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, albanischer Ministerpräsident Rama, Pk nach Gespräch 15:00 DE/EZB, Veröffentlichung des APP-Monatsberichts Februar *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz Januar und Februar - CN/Fortsetzung Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) - EU/informelle Tagung der Verteidigungsminister (bis 8.3) - EU/Ministerrat (Bildung, Jugend, Kultur und Sport) M I T T W O C H, 8. März 2023 *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 07:30 AT/Andritz AG, Jahresergebnis 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Lkw 2022 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, ausführliches Jahresergebnis 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q 11:00 DE/EZB-Direktor Panetta, Rede vor Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 2,1-prozentigen Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.11.2029 *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis 19:00 BE/BDI-Präsident Russwurm, EU-Binnenkommissar Breton, EU Industry Talk, Brüssel *** 20:00 US/Fed, Beige Book - DE/Deutsche Post AG, Ende der von Verdi initiierten Urabstimmung über Streik nach Scheitern der Tarifverhandlungen (seit 20.2) - CN/Fortsetzung Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) - EU/Abschluss informelle Tagung der Verteidigungsminister - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung (gegen 12:00 PK) D O N N E R S T A G, 9. März 2023 *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK)) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz, 12:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Manz AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis 08:00 DE/Güterumschlag im Seeverkehr 2022 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte) 2022 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zu staatlichen Beihilfen für Flughafen Frankfurt-Hahn *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - DE/Kuka AG, Jahresergebnis - BE/Wiederaufnahme der Gespräche von Türkei sowie Schweden und Finnland über deren Nato-Beitritt, Brüssel - CN/Fortsetzung Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) - EU/Beginn der zweitägigen informellen Ministertagung "Handel" - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Justiz- und Innenminister F R E I T A G, 10. März 2023 *** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar 08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember und Jahr 2022 08:00 DE/Inlandstourismus Januar *** 08:00 GB/BIP Januar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar *** 11:00 DE/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Sitzung des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar 15:00 US/Anhörung von Finanzministerin Yellen im Ausschuss Ways and Means des Repräsentantenhauses 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch, Berlin - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch); Island (Fitch); Montenegro (Moody's); Norwegen (S&P); Portugal (S&P); Serbien (Moody's); Ukraine (S&P); Zypern (Fitch); *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - CN/Fortsetzung Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) - EU/Abschluss der zweitägigen informellen Ministertagung "Handel" - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Justiz- und Innenminister - FR/französisch-britisches Gipfeltreffen mit Präsident Macron und Premierminister Sunak - US/Treffen von US-Präsident Biden und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Weißen Haus S A M S T A G, 11. März 2023 - CN/Abschluss Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses S O N N T A G, 12. März 2023 - US/Beginn der Sommerzeit in den USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2023 09:13 ET (14:13 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.