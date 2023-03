BERLIN (dpa-AFX) - An den Warnstreiks mit Schwerpunkt beim Nahverkehr haben sich nach Verdi-Angaben am Freitag bundesweit rund 60 000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes beteiligt. Die Zahl nannte eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft in Berlin. In mehreren Bundesländern war der öffentliche Nahverkehr am Freitag weitgehend lahmgelegt.

Hintergrund ist der Tarifkonflikt für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Annäherung gegeben. Am kommenden Mittwoch will Verdi die Warnstreiks bundesweit auf Kitas und soziale Einrichtungen ausweiten. Ende März ist die dritte Verhandlungsrunde geplant./shy/DP/nas