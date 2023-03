Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -- ZTE hat sich mit Leia Inc. zusammengetan, um gemeinsam auf dem MWC 2023das erste brillenlose3D-KI-TabletvonNubia vorzustellen- Nubia hat das weltweiterste3D-KI-Tabletvorgestellt, das natürlich wirkende 3D-Erlebnisse sowie Anwendungen zum Teilen und Erstellen von Inhalten bietetDie ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie, hat sich mit Leia Inc. zusammengetan, dem weltweit führenden Entwickler von 3D-KI-Technologie, um auf dem Mobile World Congress 2023 gemeinsam das erste 3D-KI-Tablet der Welt vorzustellen - das nubia Pad 3D, ein neues ökologisches Produkt der Marke Nubia. Die eingebettete Technologie dieses innovativen Produkts macht es möglich, ohne Spezialbrille 3D-Telefonate zu führen, zu streamen und Spiele zu spielen sowie Inhalte zu erstellen und zu teilen. Das Unternehmen stellte auf der Messe auch andere spannende Produkte vor, darunter die erste AR-Brille von Nubia - nubia Neovision Glass - und eine Reihe von intelligenten ökologischen Produkten.Ni Fei, Senior Vice President der ZTE Corporation und Präsident von ZTE Mobile Devices, erklärte: "ZTE freut sich, in Zusammenarbeit mit Leia bei der 3D-KI-Technologie die Erweiterung seines 5G+3D-Angebots bekannt zu geben. Mit dieser Technologie können die Nutzer auch ohne Spezialbrille ein reichhaltiges, natürliches 3D-Erlebnis genießen."Cecilia Qvist, CEO von Leia, erläuterte: "3D gibt es schon seit geraumer Zeit, aber jetzt verbessern wir die sowohl die 3D-Anzeige als auch die Erstellung von Inhalten mit den neuesten KI-Technologien. Die KI hebt das 3D-Erlebnis auf eine ganz neue Ebene, sowohl in Bezug auf den Betrachtungskomfort als auch auf die Leichtigkeit, mit der 3D-Inhalte nach Lust und Laune erstellt werden können - schon ein Fünfjähriger kann mit dem Gerät in Sekundenschnelle atemberaubende immersive Kunstwerke erstellen und teilenImmersives 3D-ErlebnisDas nubia Pad 3D verfügt über Leias innovative 3D-Lichtfeld-Technologie mit robuster KI-Computing-Power-Engine, die es zum perfekten Gerät für dynamisches dreidimensionales Face-Tracking und Echtzeit-Anpassung bis hin zu komfortablen 3D-Betrachtungswinkeln macht. Das Gerät nutzt außerdem fortschrittliche neuronale Netzwerke und Deep-Learning-Algorithmen, um massive 2D-Inhalte wie Streaming-Medien, Spiele, Filme usw. nahtlos in beeindruckende und einzigartige visuelle 3D-Erlebnisse zu konvertieren, und zwar in Echtzeit.Produzent hochwertiger 3D-InhalteDas nubia Pad 3D ist nicht nur ein 3D-Wiedergabe-Browser, sondern auch ein 3D-Content-Maker. Nach dem Prinzip der stereoskopischen Wahrnehmung des menschlichen Auges können sowohl die vordere als auch die hintere Dualkamera eine 3D-Ansicht der Welt vor der Kamera aufnehmen. Die Dual 16MP Kamera auf der Rückseite ist für 3D-Aufnahmen vorgesehen und die Dual 8MP Kamera auf der Vorderseite kann für 3D-Videotelefonate verwendet werden, so dass die Benutzer hochwertige 3D-Inhalte erstellen können. Mit Hilfe von Kreativsoftware kann jeder zu einem Künstler werden und mit KI-Unterstützung visuelle 3D-Werke schaffen.Breites Angebot von 3D-AnwendungenDurch die Nutzung umfassender KI- und 3D-Technologie bietet das nubia Pad 3D ein unvergleichliches digitales Erlebnis. Mit den verschiedenen 3D-Anwendungen können die Benutzer auf eine breite Palette von Inhalten zugreifen, darunter 3D-Chat, 3D-Streaming-Medien, 3D-Spiele, 3D-Theater, 3D-Schießen und andere kreative Inhalte. Der Leia App Store bietet den Nutzern eine zentrale Anlaufstelle, von der sie alle benötigten Anwendungen herunterladen können.Das nubia Pad 3D ist nicht nur auf Verbraucherszenarien beschränkt, sondern kann auch in kommerziellen Szenarien eingesetzt werden. Es hat das Potenzial, das Bildungswesen mit digitalen Demonstrationen für den Unterricht, medizinische Unterstützung, digitale Ausstellungen in Museen und andere Bereiche zu revolutionieren. Mit der Fähigkeit, ein Augmented-Reality-Erlebnis zu realisieren, ist das nubia Pad 3D ein Game-Changer in der Welt der Technologie.Leistungsstarkes Ökosystem für Leia 3D-InhalteDie reichhaltigen Anwendungen des nubia Pad 3D sind untrennbar mit der starken Unterstützung des Leia-Ökosystems verbunden. Dazu gehören die stabile Diffusionstechnologie von Stability.ai, die es LeiaDream ermöglicht, generative Kunst in 3D zu erstellen, sowie SDK-Integrationen mit der Unreal Engine, Unity und viele andere. Auf dem Weg zum Aufbau eines umfassenden Ökosystems werden Nubia und Leia gemeinsam mit Partnern aus dem Ökosystem weiterhin die zukünftigen Möglichkeiten der 3D-Vision erforschen, um den Nutzern noch schönere und natürlichere 3D-Erlebnisse zu bieten.Erstklassige Leistung und ultralange AusdauerDas nubia Pad 3D ist mit der neuesten Snapdragon 888 Chipsatz-Konfiguration, UFS3.1 und LPDDR5 RAM ausgestattet. Auf dem 12,4-Zoll-IPS-LCD-Display mit adaptiver Dimmung (2,5K), einer Auflösung von 2560*1600 und einer intelligenten hohen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz können die Nutzer atemberaubende Bilder erleben. Als wäre das nicht genug, verfügt das nubia Pad 3D auch noch über symmetrische Dolby-Surround-Sound-Lautsprecher in vier Ecken und einen großen 9070-mAh-Akku mit 33-W-Schnellladefunktion, der Sie bei Ihren dreidimensionalen Abenteuern ununterbrochen mit Strom versorgt.Exquisites und stilvolles DesignDas nubia Pad 3D hat ein Metallgehäuse, das leicht und tragbar ist. Auch die Mehrfachschnittstelle und der Kartensteckplatz tragen zu der hohen Benutzerfreundlichkeit bei. Die schwarze Farbe des Gehäuses und das elegante vegane Lederetui in der gleichen Farbe werten das Design noch weiter auf.Das nubia Pad 3D entstand nach zwei Jahren dank der Bemühungen von mehr als 200 professionellen Mitgliedern des F&E-Teams und der Unterstützung von über 100 Laboren auf der ganzen Welt und bietet nun ein neues digitales 3D-Erlebnis mit einzigartiger KI-Technologie. Das Produkt wird im März zum Vorverkauf bereit sein. Auf dem MWC 2023 unterzeichnete ZTE außerdem eine Absichtserklärung mit AIS, dem größten Mobilfunkbetreiber in Thailand. Die beiden Parteien werden das nubia Pad 3D auf dem lokalen Markt gemeinsam vermarkten.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den ZTE-Stand (3F30, Halle 3, Fira Gran Via) auf dem Mobile World Congress 2023 oder informieren Sie sich hier: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.htmlInformationen zu Leia Inc.Das 2014 gegründete Unternehmen Leia Inc. ist der führende Anbieter von 3D-Display-Hardware und Content-Services für den Bereich der Mobilgeräte und den Automotive-Bereich. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley nutzt bahnbrechende Entwicklungen aus Nanotechnologie, Design, Fertigung und intelligente Software, um die Zukunft der digitalen Interaktion zu gestalten. Die Kerntechnologie ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung in den HP Labs und macht jedes Display durch beispiellose Tiefenwirkung, Rundumsicht und realistische Lichteffekte zu einem echten Erlebnis. Leias 3D-KI-Content-Plattform ermöglicht es Entwicklern und Content-Erstellern weltweit, auf einfache Weise atemberaubende Lightfield-Inhalte für den kommerziellen und privaten Gebrauch zu erstellen.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact.