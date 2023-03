DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Niedrigere Marktzinsen stützen Aktien

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Wochenausklang herrscht ein positiver Grundton an den US-Börsen vor, nachdem die Anleihezinsen wieder gesunken sind. Kurz nach der Startglocke steigt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent. Der S&P-500 gewinnt 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,5 Prozent.

Am Donnerstag hatte die Wall Street deutlicher zugelegt, wofür Analysten zum einen Aussagen des Atlanta-Fed-Präsidenten Raphael Bostic und zum anderen technische Faktoren verantwortlich machten. Bostic habe angedeutet, dass er eine Zinspause im Sommer befürworte, sagt Michael Hewson, Leitender Marktanalyst bei CMC Markets UK. Was die Markttechnik angeht, so haben die Unterstützungen bei der 200-Tagelinie sowohl im Nasdaq-100 als auch im S&P-500 gehalten, wie Hewson weiter sagt. Daraufhin hätten sich die Kurse erholt.

Waller dämpft Hoffnung auf Zinspause

Einen leichten Dämpfer dürften die Aktienmärkte von Fed-Gouverneur Christopher Waller erhalten, der zum Handelsschluss am Donnerstag gesagt hatte, er würde die Zinsen noch über das bislang projektierte Ziel hinaus erhöhen, und zwar so lange, bis der Stellenaufbau auf dem US-Arbeitsmarkt in dem Maße zurückgehe, wie im vergangenen Jahr beobachtet, und auch die Verbraucherpreisinflation merklich nachlasse.

Am Freitag stehen mit Reden von Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan und Fed-Gouverneurin Michelle Bowman weitere Auftritte von US-Notenbankvertretern auf der Agenda.

An Konjunkturdaten werden der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe und der Service-Einkaufsmanagerindex von S&P Global in zweiter Lesung jeweils für Februar veröffentlicht. Sie dürften unter dem Aspekt ihrer Aussagen über die Inflation und deren Bekämpfung betrachtet werden. Alle Konjunkturdaten würden derzeit auf Anhaltspunkte dafür geprüft, ob die Inflation und die Zinsen sich endlich ihrem Höhepunkt näherten, sagt Sebastian Mackay, Multi-Asset-Fondsmanager bei Ivesco.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen nach ihrem Anstieg der vergangenen Tage etwas zurück. Die Zehnjahresrendite sinkt um 6,6 Basispunkte auf 3,99 Prozent und steht damit wieder knapp unterhalb der Marke von 4 Prozent, die sie in dieser Woche erstmals seit November wieder erreicht hat.

Mit den Renditen gibt auch der Dollar etwas nach. Der Dollar-Index sinkt um 0,2 Prozent.

Am Ölmarkt geraten die Preise stärker unter Druck. Das Wall Street Journal berichtet von einer "zunehmenden Spaltung" innerhalb der Opec. Die Vereinigten Arabischen Emirate erwögen, aus dem Kartell auszutreten. Gewinnmitnahmen dürften ebenfalls mit im Spiel sein, nachdem die Preise an den vergangenen Tagen zugelegt hatten.

Positive Ausblicke hieven Hewlett Packard und Broadcom ins Plus

Auf Unternehmensseite stehen Hewlett Packard Enterprise (+3,1%) im Blick, nachdem das Unternehmen mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal und dem Ausblick positiv überrascht hat. Dell (-1,2%) schnitt zwar im Quartal ebenfalls besser ab als erwartet, doch enttäuschte der Ausblick des Computerherstellers.

Bei Broadcom (+3,8%) lagen Geschäftszahlen und Ausblick jeweils knapp über den Erwartungen des Marktes.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.077,89 +0,2% 74,32 -0,2% S&P-500 3.996,87 +0,4% 15,52 +4,1% Nasdaq-Comp. 11.516,48 +0,5% 53,50 +10,0% Nasdaq-100 12.095,90 +0,4% 51,03 +10,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,85 -4,5 4,90 43,4 5 Jahre 4,26 -5,3 4,32 26,3 7 Jahre 4,17 -5,6 4,23 20,2 10 Jahre 3,99 -6,6 4,06 11,4 30 Jahre 3,92 -7,3 3,99 -4,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0615 +0,2% 1,0619 1,0603 -0,8% EUR/JPY 144,38 -0,4% 144,89 144,91 +2,9% EUR/CHF 0,9959 -0,2% 0,9975 0,9983 +0,6% EUR/GBP 0,8845 -0,2% 0,8864 0,8875 -0,1% USD/JPY 136,02 -0,5% 136,44 136,68 +3,7% GBP/USD 1,2002 +0,4% 1,1980 1,1949 -0,8% USD/CNH (Offshore) 6,9110 -0,1% 6,9048 6,9173 -0,2% Bitcoin BTC/USD 22.401,76 -4,5% 22.369,55 23.357,88 +35,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,85 78,16 -1,7% -1,31 -4,6% Brent/ICE 82,93 84,75 -2,1% -1,82 -2,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,45 46,82 -2,9% -1,36 -38,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.843,42 1.836,80 +0,4% +6,62 +1,1% Silber (Spot) 20,96 20,90 +0,3% +0,06 -12,5% Platin (Spot) 971,25 964,05 +0,7% +7,20 -9,1% Kupfer-Future 4,11 4,08 +0,7% +0,03 +7,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

